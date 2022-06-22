【銀行服務】科技園夥恒生推「未來分行體驗館」　並支援創新企業進軍大灣區

▲ 【發展合作】科技園夥恒生銀行 創全港首「未來分行體驗館」並支援創企進軍大灣區

為推動香港的商業創新和數碼發展，並加速銀行業轉型，香港科技園公司與恒生銀宣布延續及提升雙方合作，在未來三年推出一系列全新合作項目，包括建立全港首個「未來分行體驗館」、支援創新企業進軍大灣區的計劃，以及其他培育和投資活動。

全新合作項目之一的「未來分行體驗館」，將為技術測試及分行服務提供真實的商業試驗場景，以創建更多銀行服務方案，為客戶提供更好的線上線下服務體驗。此外，恒生為有意進軍大灣區的科學園園區公司，提供一系列針對性的銀行及金融支援服務。

另一方面，恒生是科技園公司旗下九龍塘創新中心內FinTech Centre的首個企業夥伴，促進金融科技生態圈之的交流及合作，並推動銀行及其他金融機構探索潛在的合作機會，推動香港金融服務創新。

推創新項目冀重新定義銀行服務未來

科技園公司與恒生其中一個合作項目，是位於馬鞍山的恒生新港城中心分行內的大型數碼互動幕牆於2020年投入服務，提供多元化的即時市場和金融資訊。

香港科技園公司行政總裁黃克強表示，雙方推出的一系列創新項目，將重新定義香港及大灣區銀行服務的未來，並帶動初創及銀行業共同開啟金融服務的新時代。

恒生銀行策略及企業發展總監兼行政總裁辦公室主任李文龍亦表示，合作結合了各自優勢，不僅有助恒生推動創新策略，亦能惠及香港和內地的所有持份者，從而鞏固香港作為國際創新樞紐的領導地位。

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