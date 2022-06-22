▲ 【互聯網監管】廣電總局、文旅部聯合印發《網絡主播行為規範》 嚴禁主播出現31種行為、倡摒棄低俗庸俗

內地繼續監管直播行業，國家廣播電視總局、文化和旅遊部共同製定了《網絡主播行為規範》，強調是為進一步規範網絡主播從業行為，加強職業道德，促進行業健康有序發展，「規範」還指出，網絡主播在提供網絡表演及視聽節目服務過程中，不得出現31種行為，包括惡搞詆毀中華傳統文化，編造、故意傳播虛假恐怖信息破壞社會穩定，以及炒作緋聞、醜聞等。

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文件強調，對於出現違規行為的網絡主播，要強化警示和約束；對問題性質嚴重、多次出現問題且屢教不改的網絡主播，應當封禁賬號，將相關網絡主播納入「黑名單」或「警示名單」，不允許以更換賬號或更換平台等形式再度開播。

倡摒棄低俗庸俗 要求部分主播應得相應執業資質

當局要求主播要堅持健康的格調品味，自覺摒棄低俗庸俗媚俗，抵制破壞網絡表演、網絡視聽生態的不良行為。規範又要求，對於需要較高專業水平，例如醫療衛生、財經金融、法律、教育的直播內容，主播應取得相應執業資質，並向直播平台進行執業資質報備，直播平台應對主播進行資質審核及備案。

針對保護未成年人方面，文件要求不得利用未成年人或未成年人角色進行非廣告類的商業宣傳、表演或作為噱頭獲取商業或不正當利益，指引錯誤價值觀、人生觀和道德觀的內容。

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