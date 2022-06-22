【平台經濟股】習近平：推動大型支付和金融科技平台企業回歸本源　健全監管規則

▲ 習近平稱，要推動大型支付和金融科技平台企業回歸本源，健全監管規則。

國家主席習近平召開中央全面深化改革委員會第二十六次會議，審議包括《強化大型支付平台企業監管促進支付和金融科技規範健康發展工作方案》在內的文件。他在會上表示，要推動大型支付和金融科技平台企業回歸本源，健全監管規則，補齊制度短板，保障支付和金融基礎設施安全，防範化解系統性金融風險隱患，支持平台企業在服務實體經濟和暢通國內國際雙循環等方面，發揮更大作用。

會議要求，依法依規將平台企業支付和其他金融活動全部納入監管，健全支付領域規則制度和風險防控體系。會議又要求強化金融控股公司監管和平台企業參控股金融機構監管，強化互聯網存款、保險、證券、基金等業務監管。

習近平又強調，數據基礎制度建設事關國家發展和安全大局，要維護國家數據安全，保護個人信息和商業秘密，促進數據高效流通使用、賦能實體經濟，統籌推進數據產權、流通交易、收益分配、安全治理，加快構建數據基礎制度體系。

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