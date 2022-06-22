【有相睇】勝在有靚裝修　上車客即入市　綠悠軒高層兩房低銀行估價沽

樓市前景未明，開始多了業主願意以低於銀行估價的價錢賣樓。美聯物業蔡天賜表示，粉嶺綠悠軒1座高層A室，實用面積452平方呎，兩房間隔，位處全屋苑最單邊的高層位置，享開揚景觀，日前以613萬元易手，實用呎價約13,562元，較銀行估價的628萬元至672萬元平。

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從代理提供的相片可見，單位裝修企理，由於位於高屠，室內光綫充足，可即買即住，節省一大筆裝修費。

資料顯示，原業主於2011年2月以229.5萬元購入上址，持貨11年，現帳面獲利383.5萬元，物業期內升值1.67倍。

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