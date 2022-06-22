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【2022焦點新盤】屯門飛揚第1期再加推　落實周六賣138伙

股樓投資 19:41 2022/06/22

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由長實及新地合作發展的屯門新盤飛揚，上周五（17日）公布首張價單，隨後再加推價單第2號及第3號，3張價單共涉及190伙，發展商落實本周六（25日）起首輪銷售138伙。

飛揚價單第2號詳情︰

共涉62伙，包括43伙一房、12伙兩房及7伙三房單位，實用面積介乎263至722平方呎，價單定價由502.8萬至1,224.5萬元，價單售價16,408至20,454元。發展商為一至兩房單位提供最高15%折扣、三房單位則提供最高17%折扣，以最高優惠率計，整批折實售價由427.4萬元起，至1,016.3萬元，折實呎價13,866至17,387元，折實平均呎價15,418元。

飛揚價單第3號詳情︰

共涉48伙，包括42伙一房及6伙三房單位，實用面積由263至722平方呎。以最高折扣計，價單第3號折實431.5萬至1,043.2萬元，折實呎價14,176至17,495元，折實平均呎價16,129元。長實高級營業經理楊桂玲表示，是批單位屬原價加推，預料日後加推將有提價空間。

飛揚第1期已上載首份銷售安排，於本周六（25日）首輪發售138伙，整批折實售價由437.2萬至1,043.2萬元，折實呎價13,720至17,495元，折實平均呎價15,354元，項目將於周五（24日）截票。發展商表示，將視乎周六銷售情況加推，料加推單位會有約3%至5%提價空間。

示範單位︰飛揚無改動示範單位　483呎兩房無露台　設有梗廚增實用性【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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