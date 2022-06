【慶回歸】K11公共藝術項目「未來交響樂」 重點展品《HΞXAVΞRSΞ》虛實結合 寓意通往元宇宙的「實體數位」大門

為慶祝香港特別行政區成立25周年,K11隆重呈獻公共藝術項目「未來交響樂」,作為康樂及文化事務署主辦的大型戶外藝術項目「藝術@維港」下的四個藝術計劃之一。「藝術@維港」將於6月23日至12月18日於添馬公園、尖沙咀和紅磡海濱舉行,而四個藝術計劃則分別於不同地點設置多組結合藝術、科學和科技的戶外藝術裝置作品及大屏幕數碼投影,作品互相輝映,創造「打卡」熱點。當中K11之「未來交響樂」將於尖沙咀海濱展出國際及本地藝術家的創意佳作,為維港兩岸注入活力及創意,同時為公眾帶來嶄新互動體驗,為整個城市增添慶祝氣氛。

【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露

「未來交響樂」為K11精心策劃的公共藝術項目,將於K11 MUSEA海濱、星光大道及梳士巴利花園一帶,向公眾展現出K11站在藝術世界前緣,致力融合藝術、生活品味與科技的使命。項目包括由國際和本地藝術家創作的三件藝術品,包括Don Diablo的《HΞXAVΞRSΞ》(2022)*、湯姆.弗里德曼(Tom Friedman)的《Looking Up》(2022)和江逸天(Olivier Cong)的《a prelude for the future》(2022),透過創新科技與不同藝術媒介,探索充滿希望的未來。

著名荷蘭藝術家Don Diablo創作的《HΞXAVΞRSΞ》是一件結合實體(physical)和數位(digital)的「實體數位」(phygital)作品,亦是「未來交響樂」的重點展品。另一個相同的《HΞXAVΞRSΞ》雕塑(版數:2/2)將同時首次在上海K11公開展出。

《HΞXAVΞRSΞ》是Diablo 與蘇富比拍賣行第三度合作推出的作品,而蘇富比亦是K11的長期合作伙伴。兩者一直致力推動藝術文化發展,今次再度攜手合作,向公眾呈現更多元化的創意藝術作品。《HΞXAVΞRSΞ》為通往元宇宙的「實體數位」大門,Diablo將他對元宇宙的構想製作成短片,並在雕塑內播放,讓觀眾透過大門窺探他對元宇宙的憧憬。Diablo更計劃不時轉換短片內容,並透過互聯網從他所在之處即時呈現於香港及上海的觀眾眼前。因此,《HΞXAVΞRSΞ》是一個超越文化及地域界限、蘊含多媒體藝術和音樂的跨界創意作品。

近年各界熱烈討論元宇宙,一方面憧憬當中的無限可能,另一方面又擔心影響社交模式。Diablo希望透過《HΞXAVΞRSΞ》將元宇宙帶到現實,打開一扇讓觀眾在實體和想像之間發掘更多可能的大門。

Diablo一直在數位藝術和NFT(非同質化代幣)界別引領潮流,其「實體數位」NFT作品《INFINITΞ FUTURΞ》(無限未來)及《DΞSTINATION HΞXAGONIA》大受歡迎,因此今次他亦會把《HΞXAVΞRSΞ》雕塑内播放的短片製作成NFT,讓《HΞXAVΞRSΞ》成為一件NFT雕塑。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

除了《HΞXAVΞRSΞ》,「未來交響樂」同時呈獻美國概念藝術家湯姆.弗里德曼創作的擴增實境(Augmented Reality,AR)作品《Looking Up》(2022)。弗里德曼擅長從個人經歷中汲取靈感,並透過藝術重塑平淡無奇的日常生活。觀眾可使用智能電話掃描在梳士巴利花園的二維碼,與作品在不同層面互動。

此外,香港藝術家江逸天(Olivier Cong)的作品《a prelude for the future》(2022)重新演繹了美國作曲家及樂理家約翰.基治(John Cage)的作品《In a Landscape》。《a prelude for the future》旨在探索公眾對現實及數位領域截然不同的期望,並呈現兩者的差異。作品將於每天晚上7時在星光大道海濱長廊作聲音播放,為時約30分鐘,觀眾更可於星光大道尋找相關作品的二維碼,以欣賞江氏演出之影像。此外,江氏亦會不定時於梳士巴利花園親身演出,把他的網上演奏帶到現場。江氏為當代音樂家及作曲家,其演出以使人浮想聯翩的音樂風格聞名。他曾與多個文化機構合作,當中包括「閃躍維港燈影節」及西九文化區管理局等。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法,讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯:嚴浩文