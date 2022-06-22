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【慶回歸】K11公共藝術項目「未來交響樂」 重點展品《HΞXAVΞRSΞ》虛實結合 寓意通往元宇宙的「實體數位」大門

理財智慧 19:51 2022/06/22

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為慶祝香港特別行政區成立25周年，K11隆重呈獻公共藝術項目「未來交響樂」，作為康樂及文化事務署主辦的大型戶外藝術項目「藝術@維港」下的四個藝術計劃之一。「藝術@維港」將於6月23日至12月18日於添馬公園、尖沙咀和紅磡海濱舉行，而四個藝術計劃則分別於不同地點設置多組結合藝術、科學和科技的戶外藝術裝置作品及大屏幕數碼投影，作品互相輝映，創造「打卡」熱點。當中K11之「未來交響樂」將於尖沙咀海濱展出國際及本地藝術家的創意佳作，為維港兩岸注入活力及創意，同時為公眾帶來嶄新互動體驗，為整個城市增添慶祝氣氛。

【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露

「未來交響樂」為K11精心策劃的公共藝術項目，將於K11 MUSEA海濱、星光大道及梳士巴利花園一帶，向公眾展現出K11站在藝術世界前緣，致力融合藝術、生活品味與科技的使命。項目包括由國際和本地藝術家創作的三件藝術品，包括Don Diablo的《HΞXAVΞRSΞ》（2022）*、湯姆．弗里德曼（Tom Friedman）的《Looking Up》（2022）和江逸天（Olivier Cong）的《a prelude for the future》（2022），透過創新科技與不同藝術媒介，探索充滿希望的未來。

著名荷蘭藝術家Don Diablo創作的《HΞXAVΞRSΞ》是一件結合實體（physical）和數位（digital）的「實體數位」（phygital）作品，亦是「未來交響樂」的重點展品。另一個相同的《HΞXAVΞRSΞ》雕塑（版數：2/2）將同時首次在上海K11公開展出。

《HΞXAVΞRSΞ》是Diablo 與蘇富比拍賣行第三度合作推出的作品，而蘇富比亦是K11的長期合作伙伴。兩者一直致力推動藝術文化發展，今次再度攜手合作，向公眾呈現更多元化的創意藝術作品。《HΞXAVΞRSΞ》為通往元宇宙的「實體數位」大門，Diablo將他對元宇宙的構想製作成短片，並在雕塑內播放，讓觀眾透過大門窺探他對元宇宙的憧憬。Diablo更計劃不時轉換短片內容，並透過互聯網從他所在之處即時呈現於香港及上海的觀眾眼前。因此，《HΞXAVΞRSΞ》是一個超越文化及地域界限、蘊含多媒體藝術和音樂的跨界創意作品。

近年各界熱烈討論元宇宙，一方面憧憬當中的無限可能，另一方面又擔心影響社交模式。Diablo希望透過《HΞXAVΞRSΞ》將元宇宙帶到現實，打開一扇讓觀眾在實體和想像之間發掘更多可能的大門。

Diablo一直在數位藝術和NFT（非同質化代幣）界別引領潮流，其「實體數位」NFT作品《INFINITΞ FUTURΞ》（無限未來）及《DΞSTINATION HΞXAGONIA》大受歡迎，因此今次他亦會把《HΞXAVΞRSΞ》雕塑内播放的短片製作成NFT，讓《HΞXAVΞRSΞ》成為一件NFT雕塑。

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除了《HΞXAVΞRSΞ》，「未來交響樂」同時呈獻美國概念藝術家湯姆．弗里德曼創作的擴增實境（Augmented Reality，AR）作品《Looking Up》（2022）。弗里德曼擅長從個人經歷中汲取靈感，並透過藝術重塑平淡無奇的日常生活。觀眾可使用智能電話掃描在梳士巴利花園的二維碼，與作品在不同層面互動。

此外，香港藝術家江逸天（Olivier Cong）的作品《a prelude for the future》（2022）重新演繹了美國作曲家及樂理家約翰．基治（John Cage）的作品《In a Landscape》。《a prelude for the future》旨在探索公眾對現實及數位領域截然不同的期望，並呈現兩者的差異。作品將於每天晚上7時在星光大道海濱長廊作聲音播放，為時約30分鐘，觀眾更可於星光大道尋找相關作品的二維碼，以欣賞江氏演出之影像。此外，江氏亦會不定時於梳士巴利花園親身演出，把他的網上演奏帶到現場。江氏為當代音樂家及作曲家，其演出以使人浮想聯翩的音樂風格聞名。他曾與多個文化機構合作，當中包括「閃躍維港燈影節」及西九文化區管理局等。 

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責任編輯：嚴浩文

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