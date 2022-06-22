鄰居大媽亂入剷草破壞婚禮 噪音打斷新郎新娘誓詞

常言遠親不如近鄰，但如果鄰居經常製造噪音，鄰里間少不免會有爭執。外國一對新人早前在家中舉行戶外婚禮，但一名鄰居大媽突然剷草發出極大噪音，更打斷了新郎新娘互讀誓詞的浪漫環節，不少網民都質疑大媽有心破壞婚禮。

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TikTok用戶@vampyyric早前上載一段影片，分享自己出席一場戶外婚禮遭遇的悲慘經歷。

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影片顯示歌曲響起後，穿著白色婚紗的新娘緩緩步入行禮現場。但鄰居大媽似乎是有意瞄準時機，故意開始用剷草機修剪草坪，更大聲呼叫擾亂婚禮。

即使來到新郎新娘宣讀誓詞的環節，這位大媽仍未肯罷休，繼續用剷草機發出噪音，更導致在場賓客聽不到誓詞。

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用戶@vampyyric分享的經歷引起很多網民不滿，紛紛斥責大媽破壞一對新人的大日子。有網民認為大媽是因為不滿未受邀出席，憤而決定破壞婚禮。

更有部分網民建議一對新人應該「報復」大媽，例如每星期都隨機最少一日，在凌晨3點時間玩大媽屋企門鐘擾其清夢。

另一名網民建議新人可以其人之道還治其人之身，搞一場盛大的慶祝派對大聲播放音樂直到凌晨。

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責任編輯：鄭錦玲