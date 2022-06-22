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【股市下半年】施羅德：看好中國股市　籲增持黃金及商品

股市 18:37 2022/06/22

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【下半年展望】施羅德：投資股票債券風險高 增持黃金、大宗商品、貨幣是新方向

施羅德投資亞洲區多元化資產投資主管近藤敬子表示，她對中國股市看法正面，因為信貸脈衝（Credit impulse）和PMI回升，意味著市場借貸以進行消費或投資意願提升，而製造業總體表現有反彈。而且，中國有可能會採取相對寬鬆的貨幣政策，加上市場估值吸引，中國有投資的價值。

近藤又鑒於短期內的潛在負面影響仍未消除，亦考慮到聯儲局及歐洲央行的貨幣政策分歧加劇，近藤敬子指美元有對沖投資的作用。她又認為，商品是作為通脹對沖的好對象，建議投資者可以分散投資到比債券便宜的黃金、大宗商品及貨幣上。

近藤敬子續指，數據顯示美國GDP仍然處於正數，但衰退風險已達45%左右，以往美國進入經濟衰退時風險亦會達45%以上，因此預測美國可能即將步入經濟衰退周期。至於下半年展望，在滯脹風險增加，包括供應通脹、俄烏戰爭、以及中國封城措施影響下，投資者要對市場可能會在下半年甚至長時間的波動做好心理準備。由於美股仍不便宜，而且盈利上調動力持續下降，她預料美股反彈機會不大。

相反，她看好日股多於美股，原因是在全球通脹情況下，日本的通脹在超寬鬆貨幣政策下仍然溫和，與其他發達市場相比，日股的估值最便宜，因此具有吸引力。

她又指，美國經濟正處於困境，股票和債券的下行風險高。目前，公司對股票仍然維持審慎態度，並將關注焦點落在亞洲區具長遠增長潛力的領域，以及涉足半導體和晶片、可持續食品和水資源，以及智能生產的價值型環球企業。除了能源價格上升外，她亦留意到雖然貨品物價指數有緩和跡象，但服務方面的物價指數正持續上升，美國勞動市場工作崗位過多，加上平均每小時收入高，導致市場在工資方面有壓力。市場預期，美國通脹今年9月會到頂，而問題會持續至2024年。

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記者：張巧怡

中國市場 美股 基金 經濟數據表現 滯脹 施羅德 增持 指數 日本 美國
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