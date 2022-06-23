【理財智慧】連按揭都要講ESG 一文了解綠色按揭

近年，社會對於可持續發展、ESG、環保愈趨重視，也成為環球的共識。世界各國也早已經訂下時間表以達到「碳中和」的目標。有見及此，有不少與綠色相關的金融產品相繼推出，例如綠色按揭，以下便會介紹銀行陸續推出的綠色按揭的好處。

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甚麼是ESG

ESG是由Environmental, Social 和Governance三字組成，聯合國全球契約於2004年首次提出，主要是評估一家企業永續的指標，包括但不限於保護環境、勞工問題、公司管治等。現時愈來愈多公司重視ESG發展。

綠色金融產品

雖然現時對於綠色金融產品並沒有一個官方的定義，但根據聯合國環境署則定義為以「友善環境」為目標的金融產品，是一項可持續發展與資本主義共存的金融產品，包括綠色貸款、綠色債券、綠色按揭等，其投資的項目都與「減排」有關。

綠色按揭

相信都有不少曾經買樓按揭的讀者，如果讀者去申辦接揭的時候，往往需要準備一大堆文件要簽署和證明，例如資金證明、收入證明，也要簽署大量的文件。綠色按揭最直接的好處便是「無紙化」，，由遞交申請、提交文件到日後的帳單管理，都全程「無紙化」，減少對於紙張的浪費。

所有物業都可以嗎?

並不是所有房地產都可以申請綠色按揭，只限取得由香港綠色建築議會發出的「綠建環評」鉑金級或金級認證的樓盤才以作出申請，例如凱滙、匯壐等。符合有關環評的樓宇大多是新落成的樓宇。不論是一手、二手及政府資助單位，只要符合上述的要求，便可以申請綠色按揭。

綠色按揭的優勢

除了全面「無紙化」外，不少銀行都對於申請綠色按揭提供額外的優惠，包括現金回贈及保險，以吸引更多人使用綠色按揭。例如選用渣打銀行進行綠色按揭的讀者，可以首三年上限為貸款金額60%的按揭存款掛鈎的戶口、提供高達6,888元現金獎賞，中國銀行則提供家居保險首六個月保費豁免。

相信「環保、減碳排放」早已經是各國社會的共識，相信與綠色有關的金融產品將會應運而生，特別是各國政府都以減稅和補貼方式資助有關的項目。因此作為讀者，如果投資，都盡量投資與ESG、可持續發展有關的產品。

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責任編輯：陳佳恩