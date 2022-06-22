【職場智慧】放長假不想回覆工作訊息？ 冰島官方推「馬回覆」 替打工仔推掉所有工作

放長假時不想回覆工作訊息？冰島近期推出一個解決方案，就是「馬回覆」，讓冰島的駿馬代替打工仔回訊息。

據冰島官方網頁「Inspired by Iceland」介紹，近日冰島當局推出一項為當地市民服務的活動，就是讓冰島馬幫你在假期間回訊息或電郵。宣傳片段中，馬匹在巨大鍵盤上走來走去，打出來的都是一堆亂碼，而這就是馬所打造的回覆內容。

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當局指，目前只有3匹冰島馬提供這項服務，官網上有為馬匹作簡單介紹，如「打字速度快，但可能會不小心打瞌睡」的啡色馬仔、「充滿自信、有效率和有閃亮毛髮」的白馬仔、「個性友善、有充足訓練以回覆工作訊息」的混色馬仔可供選擇。

使用方式很簡單，只要到活動網站選擇你一匹喜歡的冰島馬，接著輸入姓名、電子郵件信箱還有休假結束的時間即可。送出申請後，便會收到一段制式訊息表示不在辦公室，放假期間和工作有關的電子郵件都發送給一匹馬，信件後段可看見冰島馬幫你回的信件內容，信件最後告訴寄信人復工的日子。

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責任編輯：龍紀瑩