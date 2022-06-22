拜登將要求暫停收聯邦汽油稅3個月 美國會兩黨反對

美國總統拜登將發表演説，要求國會通過美國暫停徵收聯邦汽油稅3個月，及各州政府也暫停徵收汽油稅。但國會兩黨都表明反對，部分民主黨人憂慮暫停徵稅只能使石油公司獲益，未能真正壓低油價助民紓困。

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白宮周三（22日）表示，拜登（Joe Biden）明白僅靠暫停徵收汽油稅措施本身，無法緩解生活成本飆升的問題。但拜登認為美國正值俄烏戰爭為家庭帶來生活成本危機的艱難時刻，國會應盡力為這些家庭帶來喘息空間。

拜登預計將於美國東部時間周三下午2點（本港周四淩晨2點），發表演説要求國會通過暫停徵收聯邦汽油稅至9月。

拜登同時將會呼籲各州政府採取措施暫停汽油稅，及呼籲煉油公司本周與政府官員會面前提高石油產能。

美國汽車協會（AAA） 數據顯示，美國周二（21日）每加侖普通無鉛汽油的平均價約為4.97美元，較本月中接近5.02美元的紀錄略見回落。

美國有綫新聞網絡（CNN）引述政府官員消息指，如美國採取上述措施，料可將每加侖汽油價格降低1美元。

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暫停汽油稅需獲國會兩黨支持才能通過。但《華爾街日報》報道，國會兩黨議員都表明反對。有部分民主黨人質疑即使政府暫停徵稅，石油商也未必大幅下調油價回贈消費者，無助真正壓低油價。

而且聯邦汽油稅為美國公路信託基金（Highway Trust Fund）的重要收入來源，部分民主黨人也憂慮暫停徵稅或削減基建資金。拜登屆時將呼籲政府使用其他收入來源來填補暫停汽油稅造成的資金缺口。

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責任編輯：鄭錦玲