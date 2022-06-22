【有相睇】淘大花園頂層兩房連天台　半年累減113萬　低銀行估價8%沽

美國加息0.75厘後，部分業主持貨態度轉弱，願意以低於銀行估價的價錢賣樓。利嘉閣鮑允中說，九龍灣淘大花園G座頂層單位，兩房間隔，實用面積375平方呎，連天台，去年底放盤，原叫價768萬元，今年4月減至698萬元，上月底再減10萬元，終以655萬元易手，累減113萬元，實用呎價約17,467元，較銀行估價的711萬元，平56萬元。

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代理透露，買家為外區租客，由於工作關係，經常招呼客人及同事，想要有個户外空間搞聚會，所以想買連天台單位，最終用了兩日，便購入上址。

資料顯示，原業主於2012年以335萬元購入上址，持貨10年，現帳面獲利320萬元，物業期內升值近一倍。

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