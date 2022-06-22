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【的士保險】泰加未能為8月到期的士保險續保　母公司股份1月初起停牌至今

Hot Talk 18:06 2022/06/22

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泰加宣佈未能為8月到期的士保險續保。

繼之前宣布未能為2至7月到期之的士保險安排續保，前的士龍頭泰加再宣佈，未能為於8月到期之的士保險安排續保，泰加將陸續就受影響的保單，向保險代理及未有保險代理的保單持有人發出書面通知。

保監局表示，將協助受影響車主盡快將的士保險轉移至其他保險公司承保，以簡化轉保流程 。保單持有人如對轉保事項有任何疑問，可致電保監局專線3899 9846查詢，保單相關事宜則可致電泰加熱線2926 2926查詢。

據保聯數據，泰加2月至7月受影響的士保單中，95%至97%保單已獲保險公司承諾承保或簽訂保單，至於6月及7月受影響保單，則分別有86%及36%未獲承諾承保或簽訂保單。

泰加年初獲保監局委任德勤‧關黃陳方會計師行為接管人，保監局當時稱，接管泰加保險是為了維持市場穩定和保障投保人的利益，稱泰加疑有投資活動及資金調配違法。至於泰加上市母公司泰加保險（控股） （06161） ，亦自今年1月初起停牌至今。

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