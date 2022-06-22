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【大行報告】 花旗料2025年新能源車滲透率升至60% 呢隻車股為行業首選

股樓投資 18:11 2022/06/22

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花旗發表最新新能源汽車行業研究報告，調整新能源車股投資評級及目標價，行業首選為比亞迪（01211）及蔚來（09866），其次為理想汽車（02015）及小鵬汽車（09868）。該行估計，新能源車今年銷售量將達630萬輛，至2025年銷售達1,390萬輛，至2030年新能源汽車銷售達2,340萬輛。該行料，內地新能車於2025年至2030年銷售複合增長率為11%，並估計本土汽車品牌企業取得新能源汽車市場份額約75%至85%。

同場加映﹕【青姐話】水輪流轉 久旱逢甘露

報告指出，對內地汽車行業的全生命周期成本進行了獨特分析，並提出兩個非市場共識性的關鍵點，第一是認為市場對新能源汽車購買的決定越來越取決於「全生命周期成本」（FLC，Full Lifecycle Cost）對比新能源汽車內部空間，並認為此因素被資本市場忽視；第二是料在汽油和碳酸鋰價格在2023財年再上漲25%至50%情況下，新能源汽車的全生命周期擁有成本將比傳統內燃機汽車低出36%。

花旗對新能源車股最新投資評級及目標價﹕

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該行指，將上述因素納入其估值模型後，提高對內地領先的新能源汽車製造商的銷量預測，從而提高內地到2025年及2030年新能源汽車滲透率預測，分別達60%及90%。該行認為，市場對內地新能源汽車企業的估值，將逐漸從市銷率轉向使用動態市盈率。

同場加映﹕【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

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記者：郭秀慧

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港股 蔚來－SW（09866） 小鵬汽車－W（09868） 汽車 新能源 目標價 大行報告

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