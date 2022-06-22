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【沽空Bitcoin】加密貨幣近周急挫　ProShares趁機推出反向比特幣期貨ETF「BITI」

股市 17:44 2022/06/22

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【沽空Bitcoin】加密貨幣近周急挫　ProShares趁機推出反向比特幣期貨ETF「BITI」

美國通脹高企，聯儲局部署大幅加息，拖累風險資產表現，比特幣（Bitcoin，BTC）等加密貨幣走弱，但有ETF發行商看到當中商機，ProShares周二（21日）推出反向比特幣期貨ETF ，不過比特幣低位反彈，故該ETF 首日跌4.28%，收報23.94美元。

ProShares 新推出的反向比特幣期貨ETF全名為「ProShares沽空比特幣策略ETF」（ProShares Short Bitcoin Strategy ETF），紐交所代碼為BITI。

ProShares稱，比特幣價格下跌時，BITI可以提供獲利機會，而且投資者可以通過傳統經紀賬戶購買BITI，減少通常沽空比特幣敞口的成本和費用。

據介紹，BITI主要反向追蹤標普CME 比特幣期貨指數（S&P CME Bitcoin Futures Index）每日表現，費率約0.97%。

ProShares去年底推出比特幣ETF「比特幣策略ETF」（ProShares Bitcoin Strategy ETF）（美：BITO），上市首2天集資超過10億美元以上資金。

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虛擬貨幣 美股 ETF 美國聯儲局 美元 沽空

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