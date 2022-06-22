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【2022焦點新盤】飛揚無改動示範單位　483呎兩房無露台　設有梗廚增實用性

股樓投資 17:40 2022/06/22

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由長實及新地合作發展的屯門新盤飛揚，早前公布首張價單，折實入場價437.2萬元起，項目稍後接連加推兩張價單，並定於本周六（25日）起首輪發售138伙，發展商今（22日）開放無改動兩房示範單位予傳媒。

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飛揚一房示範單位登場　全屋不設露台　室內空間更見使【下一頁

是次開放的示範單位，以飛揚第2座8樓A室為藍本，實用面積483平方呎，屬兩房連梗廚間隔，並不設露台及工作平台，增加室內空間實用性。單位入門處設有玄關，增加私隱度，穿過玄關即達客飯廳，空間見闊絡，有充足位置擺放組合櫃等各種家具。客飯廳一端連接梗廚，廚房以長方形開則，附有吊櫃及基本電器，空間見使。

首張價單︰屯門飛揚首批80伙　一房折實最平437.2萬起　長實趙國雄︰筍到飛起價【下一頁

單位走廊連接兩間睡房及廁所，睡房開則皆四正，主人房更預留位置，除寢具外亦可容納大衣櫃及梳妝台等。至於廁所設有淋浴間、鏡櫃及儲物櫃等配備，並設有通風窗，加強室內空氣流通。

同場加映︰【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露

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撰文 : 謝昕蕎

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