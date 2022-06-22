【YouTube】3種工具管理版權　網絡表格濫用率較高

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愈來愈多香港人，閒時觀看YouTube消磨時間，有問題時，也會看看YouTube上，有沒有人曾經提供解決方法。
所以， YouTube的版權愈來愈受社會及創作者關注。YouTube近日發布的版權公開報告顯示，每月都有超過20億位登入使用者瀏覽YouTube，而每分鐘上載至YouTube的影片長度更超過500小時。在2020年11月前3年，向創作者、歌手和媒體公司支付300億美元（約2,340億港元)。
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同時，YouTube提供3種工具，讓創作者管理版權。
創作者在保護自己的產權時，亦有可能被指侵犯其他人的版權。YouTube的資料顯示，在2021年下半年，有超過8%透過公開網絡表格提出影片移除要求，意味著這些要求經過YouTube的團隊評估後，被認為是疑似虛假聲明擁有版權的個案。然而比起有限存取權的下架工具而言，網絡表格的濫用率高30倍。
在2021年下半年的超過7.5億個Content ID版權聲明中，只有少於1%受到爭議。在這些爭議中，有超過60%以對上載者有利的方式解決，這是因為申索人願意撤回版權聲明或未能在限期前回應爭議。
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編輯：梁巧恩
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