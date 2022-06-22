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【YouTube】3種工具管理版權　網絡表格濫用率較高

科技 17:42 2022/06/22

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YouTube提供3種工具，讓創作者管理版權。

愈來愈多香港人，閒時觀看YouTube消磨時間，有問題時，也會看看YouTube上，有沒有人曾經提供解決方法。

所以， YouTube的版權愈來愈受社會及創作者關注。YouTube近日發布的版權公開報告顯示，每月都有超過20億位登入使用者瀏覽YouTube，而每分鐘上載至YouTube的影片長度更超過500小時。在2020年11月前3年，向創作者、歌手和媒體公司支付300億美元（約2,340億港元)。

【YouTube】YouTube Premium忠粉喜訊　訂閱滿2,222天獲一年免費服務

【YouTube】針對用戶需要　YouTube推出「電視、手機同步」功能可邊看片邊留言

同時，YouTube提供3種工具，讓創作者管理版權。

  • 網絡表格（Copyright Webform)：在2021年下半年，透過「YouTube 版權管理套裝」聲明版權或要求移除內容的申索中，有超過70%使用網絡表格
  • Copyright Match Tool：截至2021年12月，已有超過200萬個頻道可使用。此工具可自動偵測這些頻道的內容，是否遭複製並上載至其他頻道
  • Content ID：為需要管理複雜版權的使用者而設，如電影工作室、唱片公司和版權收費組織。現時，有超過9,000位合作夥伴可使用此功能。雖然他們只佔工具使用者中最少數，但來自Content ID合作夥伴的版權聲明卻佔YouTube上所有版權操作98%以上。在2021年下半年，版權持有人選擇將 所有 Content ID 版權聲明中的 超過90%內容獲取營利。

創作者在保護自己的產權時，亦有可能被指侵犯其他人的版權。YouTube的資料顯示，在2021年下半年，有超過8%透過公開網絡表格提出影片移除要求，意味著這些要求經過YouTube的團隊評估後，被認為是疑似虛假聲明擁有版權的個案。然而比起有限存取權的下架工具而言，網絡表格的濫用率高30倍。

在2021年下半年的超過7.5億個Content ID版權聲明中，只有少於1%受到爭議。在這些爭議中，有超過60%以對上載者有利的方式解決，這是因為申索人願意撤回版權聲明或未能在限期前回應爭議。

【YouTube】Elon Musk抨擊YouTube　對詐騙廣告視而不見

編輯：梁巧恩

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