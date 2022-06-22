港交所最壞時刻已過 炒IPO復甦上望多少 股市 17:35 2022/06/22 分享： 分享： 港交所 （00388） 最壞時刻已過 ，由於市況波動，uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）於《ET開市直擊》指港交所不會一下子升太多，料第四季至明年市況好轉，新股IPO將捲土重來，支持港交所股價上升，建議於350元逐部吸納，上望380-400元。足本分析→【按此】 【開市追揸沽】「618」後科技股躺平？ 美國經濟衰退風險多大 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 物管股追落後 碧桂園服務 （06098） 仲有水位升？ 今日 物管股追落後 碧桂園服務 （06098） 仲有水位升？ 加息周期不利公用股 剖析電能股致命傷 今日 加息周期不利公用股 剖析電能股致命傷 港元銀行同業拆息（HIBOR）第3季或升至1厘 中銀香港 （02388） 勢強可追？ 今日 港元銀行同業拆息（HIBOR）第3季或升至1厘 中銀香港 （02388） 勢強可追？ 四大內銀除淨將至 除淨前買入可博財息兼收？ 今日 四大內銀除淨將至 除淨前買入可博財息兼收？ 美股顯著反彈 港股調整後上望空間有幾多 今日 美股顯著反彈 港股調整後上望空間有幾多 投資策略 港股 香港交易及結算所有限公司 IPO