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港交所最壞時刻已過 炒IPO復甦上望多少

股市 17:35 2022/06/22

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港交所 （00388） 最壞時刻已過 ，由於市況波動，uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）於《ET開市直擊》指港交所不會一下子升太多，料第四季至明年市況好轉，新股IPO將捲土重來，支持港交所股價上升，建議於350元逐部吸納，上望380-400元。足本分析→【按此】

【開市追揸沽】「618」後科技股躺平？ 美國經濟衰退風險多大

欄名 : 3分鐘睇股

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