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【虛擬經濟】《足球小將》宣布進軍The Sandbox元宇宙 將推出「足球小將LAND」虛擬土地及經典角色NFT

理財智慧 18:48 2022/06/22

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區塊鏈元宇宙遊戲平台The Sandbox的母公司Animoca Brands宣布，與日本的Minto公司（漫畫與動漫品牌創作者經濟的推動者）及TSUBASA公司合作，將全球漫畫銷量超過8,000萬本的《足球小將》（Captain Tsubasa），重現於The Sandbox的虛擬土地「足球小將LAND」上。箇中體驗會由Minto聯合製作，這將會成為首個進入The Sandbox的日本漫畫，亦是主角大空翼（戴志偉）隊長首次出現在元宇宙中。

【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露

The Sandbox現時有超過300個合作夥伴，包括Warner Music Group、Ubisoft、The Rabbids、Gucci Vault、The Walking Dead、Snoop Dogg、Adidas、Deadmau5、Steve Aoki、Richie Hawtin、The Smurfs、Care Bears、Atari、ZEPETO及CryptoKitties等，今次是首次與日本漫畫IP品牌合作。

The Sandbox將會繼續製作反映《足球小將》世界觀的元宇宙內容，包括開發「足球小將LAND」虛擬土地，以及追加足球場及漫畫角色。經典漫畫角色的NFT也將會在此出售，首批角色包括大空翼、日向小次郎、若林源三和三杉淳。

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責任編輯：嚴浩文

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