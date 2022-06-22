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【新股IPO】名創優品傳最快明日闖關來港雙重上市 集資約7.8億元

股樓投資 17:41 2022/06/22

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消息指，在美國上市的名創優品最快本周四（23日）尋求來港雙重上市申請，並預計下周開始招股，集資1億美元；據了解，聽席保薦人分別為美銀、海通、瑞銀。

同場加映：【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

【異動股】 澄清食管鱗癌化療藥獲批上市 信達生物受捧 股價急升逾13%【見下頁】

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根據弗若斯特沙利文報告顯示，截至去年12月底，在全球有5000多家名創優品門店，在中國有3100多家名創優品門店，在海外有約1900家名創優品門店。

同場加映：【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露

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記者：張以正

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集資 名創優品（美：MNSO） IPO 港股

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