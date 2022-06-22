【新股IPO】名創優品傳最快明日闖關來港雙重上市 集資約7.8億元

消息指，在美國上市的名創優品最快本周四（23日）尋求來港雙重上市申請，並預計下周開始招股，集資1億美元；據了解，聽席保薦人分別為美銀、海通、瑞銀。

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根據弗若斯特沙利文報告顯示，截至去年12月底，在全球有5000多家名創優品門店，在中國有3100多家名創優品門店，在海外有約1900家名創優品門店。

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記者：張以正