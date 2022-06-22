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【網絡攻擊】伊朗發起網絡釣魚攻擊　以色列高官成主要目標

科技 18:30 2022/06/22

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Check Point Research（CPR）最近披露伊朗針對以色列前外交部長、前美國駐以色列大使、以色列前陸軍將軍及其他三名知名高官，發起魚叉式網絡釣魚攻擊，以5招盜取情報。

政府黑客猖獗，會以不同方式盜取政府機構或政要的機密資料。Check Point Research（CPR）最近披露伊朗針對以色列前外交部長、前美國駐以色列大使、以色列前陸軍將軍及其他三名知名高官，發起魚叉式網絡釣魚攻擊，以5招盜取情報。

【網絡安全】旅行網絡犯罪興起 黑客盜竊里數獎勵積分

CPR指，攻擊者首先騎劫以色列高官的電郵，然後利用這些郵件盜取其他高官的個人資訊。此外，攻擊者還騎劫了現有的電郵對話，冒充他人誘使目標與其進行通信。CPR認為，攻擊者的目標是盜取個人資訊、掃描護照和存取電郵帳戶。

【網絡安全】印度政府列24項網絡安全指南 禁員工用VPN、Google Drive、Dropbox

5招盜取情報

CPR指，伊朗黑客的攻擊方法如下：
（1）攻擊者接管攻擊目標常用聯絡人的真實電郵帳戶
（2）攻擊者進一步騎劫現有的電郵對話 
（3）然後，攻擊者冒充攻擊目標的聯絡人向其發送偽造的電郵，郵件格式大多為joe.doe.corp@gmail.com 
（4）攻擊者繼續騎劫偽造電郵中的對話，然後與目標相互發送至少幾封電郵
（5）其中一些電郵包含與目標相關的真實文檔連結，例如會議或研究活動的邀請函／雅虎的網絡釣魚頁面／上傳掃描檔的連結

CPR認為，是次攻擊活動的始作俑者是伊朗支援的攻擊組織，有證據顯示該攻擊活動可能與伊朗的APT組織Phosphorus有關。CPR指，該組織涉及多宗網絡攻擊事件，當中不少受害者都是以色列官員。

【網絡安全】憂密碼安全性薄弱 報告：65%企業願意採用「無密碼認證」

責任編輯：廖淑瑩

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