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【中電 2】 中電盈警兼火災 股價兩日累跌近一成

股樓投資 17:36 2022/06/22

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中電（00002）本周禍不單行，周一（20）晚因澳洲業務對沖蝕72億元而罕有刊發中期盈警後，股價周二（21日）率先急插逾7%，創逾2年新低，當晚卻遇上罕見的朗屏輸電橋大火，導致大規模停電，股價今日（22日）延續跌勢，一度挫近3%，低見65.45元，收報65.6元，跌2.7%，兩日累跌近一成。

同場加映﹕【青姐話】水輪流轉 久旱逢甘露

多間大行下調中電目標價，當中大摩鑑於來自澳洲和中國業務的持續壓力，維持對其謹慎看法，但認為削減其3.1元的年度股息風險不大，維持予其「減持」評級，目標價68元。該行估計，EnergyAustralia對沖涉及的72億元公平值虧損屬於非現金，惟仍預計其上半年錄經營虧損3億元。該行又指，雖然澳洲及中國業務持續承壓，惟相信減少全年派息的風險較細。

大行予中電最新投資投評及目標價﹕

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同場加映﹕【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

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記者：郭秀慧

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