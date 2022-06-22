【英國王室】安德魯恐失公爵頭銜 8成約克居民欲割席

英女王次子安德魯王子捲入淫媒富豪愛潑斯坦性侵案，今年初喪失軍銜及王室贊助人身份，仍保留約克公爵這個爵位。不過有8成約克居民想與安德魯割席，有國會議員提出新法案，希望授權英女王褫奪安德魯的約克公爵爵位。

【英國王室】女王毋須拐杖輔助 接見大主教獲贈勳章 【下一頁】

約克公爵（Duke of York）傳統上是英國君主封給次子的爵位。安德魯（Prince Andrew）1986年結婚時，就獲英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）授予這個爵位。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

但約克工黨國會議員馬斯克爾（Rachael Maskell）就表示，8成居民都希望能與安德魯斷絕關係。她表示區内選民考慮到約克被視為人權城市，希望能取消安德魯的約克公爵爵位。

不過英國法律目前並無正式褫奪爵位的機制。馬斯克爾已向國會提交一項《褫奪頭銜議案》（Removal of Titles Bill），尋求授權君主取消頭銜或交由議會委員會決定。

【英國王室】威廉同仔女合照慶父親節 路易騎膊馬搶鏡 【下一頁】

俄裔富商、英國國會議員列別傑夫（Evgeny Lebedev）因父親被指控曾為間諜，其男爵身份備受爭議。馬斯克爾指出如法案通過，也可以褫奪列別傑夫的男爵爵位。

安德魯今年1月已向英女王交還榮譽軍銜及王室贊助，雖然仍能保留殿下（HRH）頭銜，但也不會再以官方身份使用此頭銜。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲