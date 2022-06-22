【手機理財】東亞銀行：77%年輕受訪者如非必要不會到實體分行　擬推「BEA GOAL」針對年輕客戶

▲ 東亞銀行擬推「BEA GOAL」針對年輕客戶。

東亞銀行 （00023） 早前邀請了200位18至35歲年輕客戶進行的調查發現，77%受訪者表示如非必要，不會到實體分行處理財務事宜。此外，逾7成受訪者認為平均需要15年，才可擁有足夠資金達成目標，而銀行及父母最有可能協助他們累積財富。

東亞銀行總經理兼個人銀行主管黃妮妞表示，截至今年5月為止，該行年輕客戶使用手機理財的交易量比去年同期增加30%，可見他們追求以手機理財為先的服務。

另外，該行宣將於今年8月正式推出針對年輕客戶的「BEA GOAL」，提供全數碼綜合理財服務，並配備存款、投資、保險及消費獎賞，讓年輕客戶以低門檻、自主的方式實現創富目標。「BEA GOAL」服務現正接受預先登記，客戶由即日起至8月28日，可預先登記成為「BEA GOAL」客戶，享高達500港元早鳥迎新獎賞，兼自動參加大抽奬，有機會贏取10,000港元。

最低存款額僅1000元

投資方面，以BEA App開立定期存款享特惠年利率，最低存款額1,000港元。「BEA GOAL」的 「Fund Portfolio Builder 基金組合工具」智能化系統，會根據客戶的個人投資目標、投資年期及可承受的風險程度，精選合適的基金名單。客戶可以低至1,000港元的認購金額，一次過認購最多5款基金。

數碼支付方面，「BEA GOAL 扣賬卡」可綁定雲閃付App，於本地、內地 （包括粵港澳大灣區）及全球支援雲閃付二維碼付款的商戶，透過手機應用程式付款。數碼消費上，客戶可享「BEA GOAL 信用卡」電子錢包即批即用。

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