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英國新移民倫敦問路遭拒 被兩西裝男街頭暴打（有片）

環球社會熱點 08:05 2022/06/23

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英國最近發生懷疑種族歧視暴力事件，引起當地民眾憤怒。一名新移民上周在倫敦維多利亞車站附近問路，有兩名身穿西裝的男子得知他來自波蘭後，拒絕幫助之餘更當眾暴打他，造成他臉部多處受傷。

英鐵路未恢復正常服務 倫敦車站如空城 【下一頁】

來自波蘭的31歲男子索巴拉（Kamil Sobala）從合法途徑移民英國，過往曾在倫敦居住的他上周五（17日）從巴斯（Bath）前往倫敦找朋友。由於電話沒電，索巴拉經過維多利亞車站附近酒吧時，向兩名身穿淺色西裝的男子問路。

兩名男子詢問索巴拉來自哪裡，他回應來自波蘭後，二人不但拒絕幫助，更當眾揮拳毆打索巴拉。有民眾從酒吧拍攝的影片顯示，索巴拉被其中一人按在地上，反覆暴打他臉部，然後逃去無蹤。

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英國上月通脹按年升9.1% 創40年來最高水平 【下一頁】

索巴拉臉部流血、眼及鼻部被打腫，背部亦受傷。拍片民眾為其報警及叫救護車，他直至翌日晚上才甦醒。索巴拉形容事件是種族歧視，兩名穿西裝人士得知他來自波蘭後，便將他打得不省人事。

索巴拉表示，事件導致他留有心理陰影，害怕行經任何商店，甚至因此失眠。他感謝民眾伸出援手，透露警方已為自己及目擊者錄取口供，希望透過影片能逮捕犯人。至於倫敦警方正調查事件，暫未拘捕任何人。

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責任編輯：郭麗明

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