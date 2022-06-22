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Amber Heard認為星途完蛋失去一切 傳將出書大爆料

環球社會熱點 18:18 2022/06/22

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美國荷里活女星Amber Heard控告前夫尊尼狄普的誹謗案敗訴後，需要負擔巨額賠償。早前有傳Amber Heard無力賠償，消息人士透露她認為自己已失去一切加上財困，或會出書講出「真相」。

Amber Heard恐再被前夫告誹謗 公開發表言論感緊張 【下一頁】

美國娛樂雜誌OK!引述消息人士報稱，Amber Heard認為經過近月來的訴訟，她在荷里活的演藝生涯已經完結，此時的她已一無所有（has nothing to lose）。

消息人士指Amber Heard正與出版商洽談，打算出新書公開一切，更稱她對此感到十分期待。
消息人士甚至透露，Amber Heard現時根本沒有錢，不具備任何理由拒絕出版商的出價。

Amber Heard展示醫療筆記 圖證早已被家暴 【下一頁】

Amber Heard與尊尼狄普（Johnny Depp）的誹謗案月初有裁決，Amber Heard被判敗訴，需要賠償1035萬美元（約8,119萬港元）。Amber Heard代表律師早前表示，她不可能負擔起賠償及上訴的費用。

上周公開的專訪中，敗訴後的Amber Heard首次披露案件更多詳情及內心剖白，她再次強調曾遭尊尼狄普家暴，指對自己有利的證供未獲接納及暗示其他女性因害怕未舉報遭尊尼狄普家暴。

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責任編輯：吳漢培

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