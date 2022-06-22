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【國際油價】傳印度政府要求國營石油公司　大量購入低價俄油

環球政經 18:16 2022/06/22

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在西方加強對俄羅斯制裁以防止為其入侵烏克蘭提供資金之際，印度卻大量購入俄羅斯原油。據《華爾街日報》稱，印度政府已要求國有石油公司從俄羅斯收購大量廉價原油，以加強與該國之間的經貿往來。

報道引述印度石油公司高層表示，最近幾周政府官員積極鼓勵他們繼續購買提供折扣優惠的俄羅斯石油。高層主管表示，國有石油公司Indian Oil正在與俄羅斯能源巨頭Rosneft Oil就更多供應合同進行談判。 

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不過，一名印度政府官員則表示，政府並未指示企業購買俄羅斯石油。他還稱，俄羅斯原油並未受到制裁，許多國家仍在繼續購買。

根據Kpler的數據顯示，自俄烏戰爭爆發以來，印度對俄羅斯石油的進口量增加了25倍以上，6月份每天平均採購100萬桶，相較於2月份為高，當時每天平均採購只有3萬桶。據國際能源總署（IEA）的數據顯示，這相當於歐洲進口俄羅斯原油和原油產品的四分之一以上。 

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責任編輯：黃苑筠

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能源供應 制裁 石油 戰爭 國際能源署 俄羅斯 印度

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