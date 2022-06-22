【國際油價】傳印度政府要求國營石油公司　大量購入低價俄油

在西方加強對俄羅斯制裁以防止為其入侵烏克蘭提供資金之際，印度卻大量購入俄羅斯原油。據《華爾街日報》稱，印度政府已要求國有石油公司從俄羅斯收購大量廉價原油，以加強與該國之間的經貿往來。

報道引述印度石油公司高層表示，最近幾周政府官員積極鼓勵他們繼續購買提供折扣優惠的俄羅斯石油。高層主管表示，國有石油公司Indian Oil正在與俄羅斯能源巨頭Rosneft Oil就更多供應合同進行談判。

同場加映：【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露

不過，一名印度政府官員則表示，政府並未指示企業購買俄羅斯石油。他還稱，俄羅斯原油並未受到制裁，許多國家仍在繼續購買。

根據Kpler的數據顯示，自俄烏戰爭爆發以來，印度對俄羅斯石油的進口量增加了25倍以上，6月份每天平均採購100萬桶，相較於2月份為高，當時每天平均採購只有3萬桶。據國際能源總署（IEA）的數據顯示，這相當於歐洲進口俄羅斯原油和原油產品的四分之一以上。

【下半年部署】大和更新香港中國市場首選股名單 覆蓋13隻中資股 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

同場加映：【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠