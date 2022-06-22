【停電支援】停電影響網絡服務 香港寬頻於天水圍及元朗 設緊急支援站

昨晚，元朗朗屏中電電纜橋發生嚴重大火，屯門、元朗、天水圍等地區發生大規模停電，經連夜搶修後，流動通訊服務經已大致上回復正常，但部分屋邨還需要2天時間進行搶修，而家居寬頻服務仍受影響。有見及此，香港寬頻於天水圍及元朗地區設立緊急支援站，有專業網絡技術人員候命為客戶提供網絡服務支援。

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該區的香港寬頻客戶如需任何上門網絡服務支援，可前往鄰近的緊急支援站（實際地點或因應情況略有變動，主要於受影響屋苑附近）：

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責任編輯：羅浩濂