【慶回歸】康文署7.1天水圍設歡樂公園 免費玩大型吹氣滑水梯、彈床 連串活動一覽

康文署將於7月1日在天水圍舉辦「歡樂公園Happy@Parks」系列活動「天水樂無窮．天業路公園」，提供不同類型的免費嬉水活動，讓市民歡度特區成立25周年紀念日。大型嬉水嘉年華將會集合大型吹氣滑水梯、迷宮嬉水區、手搖船及水彈床等好玩設施。現場更設有懷舊攤位遊戲，包括撈金魚、幸運釣鴨樂、圈圈頑皮鴨及神射手等。

活動當日由早上9時30分開始，天水圍天業路公園人造草地球場將設置大型吹氣滑水梯、迷宮嬉水區、手搖船及水彈床等遊戲設施，供一家大小嬉水消暑，亦設有多項有趣好玩的嬉水攤位遊戲和照相角等，市民可免費參加。此活動由香港賽馬會獨家贊助，是香港賽馬會撥款6.3億元支持特區政府為慶祝特區成立25周年而舉辦的多個項目之一。

【孫子市法】通脹高企美股謝 環球股災何時了

市民可於明日（23日）下午2時30分起親臨任何分區康樂事務辦事處／設有康體通服務的康體場地／康體通自助服務站（請選取「報名參加康樂活動」欄）報名，活動分兩節進行，活動編號分別為40636245（上午9時30分至11時）及40636246（上午11時至下午12時30分）。另有小量名額，可供即場參加。如有查詢，請在辦公時間內致電2478 4342與元朗區康樂事務辦事處聯絡。

為慶祝回歸25周年，康文署於6月至12月在轄下6個公園舉辦一系列不同主題的「歡樂公園Happy@Parks」活動，透過各種活動和遊戲，讓市民在假日與家人同樂，並於活動場地索取印章收集卡，參與康文署推出的紀念品換領計劃。市民出席指定的康文署慶祝特區成立25周年活動後，可在印章收集卡蓋上印章，於今年內集齊兩個文化節目及兩個康體活動共4個印章，即可換領由插畫師設計的25周年紀念限量康樂棋一盒，數量有限，換完即止。詳情可瀏覽康文署慶祝特區成立25周年活動專題網站。

地點：天業路公園人造草地球場 日期：7月1日（星期五） 時間：早上9時30分至下午12時30分

【慶回歸】康文署7.1舉辦免費玩盡康樂文化活動 多項收費康樂設施免費開放【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【iM會客室】五窮月是否已見底 有乜板塊率先搏彈

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩