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【異動股】 藥監局擬禁第三方平台直接參與藥物網售 兩大醫療平台股急插逾一成

股樓投資 16:43 2022/06/22

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據內媒報道，歷時一個月的內地藥品管理法實施條例的修訂草案，公開諮詢已結束，當局計劃禁止第三方平台直接參與藥品網售，一眾醫療平台股隨即被震散。藍籌股阿里健康（00241）成今日（22日）表現最差藍籌，低見4.62元，一度跌16.9%，收報4.79元，仍跌13.8%，成交額16.8億元。京東健康（06618）同樣跌幅較深，低見51.8元，一度跌17.4%，收報53.4元，仍大跌14.8%。平安好醫生（01833）則跌5.9%，報21.35元。

同場加映﹕【青姐話】水輪流轉 久旱逢甘露

報道指，國家藥監局發布《中華人民共和國藥品管理法實施條例（修訂草案徵求意見稿）》，當中新增的第83條中明確規定，第三方平台提供者不得直接參與藥品網絡銷售活動；以及對藥品信息進行監察，管理交易行為，保存藥品展示及交易管理信息。藥監局對於醫藥電商平台在自營和第三方業務的界限將進一步予以明確。

【異動股】 澄清食管鱗癌化療藥獲批上市 信達生物受捧 股價急升逾13%【見下頁

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新規下，相信日後網絡醫藥平台的業務模式或只能以自營為主，包括由平台聘請醫生網上診症，再聘請藥劑師配藥等，不能只是聯絡醫院和提供藥物，避免出現糾紛時推卸責任，並加強保障藥物質素和安全。

同場加映﹕【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

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記者：郭秀慧

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港股 京東健康（06618） 京東集團—SW（09618） 異動股 平安好醫生（01833） 阿里健康（00241）

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