【居屋裝修】2人住400呎錦龍苑 原居又殘又暗兼壓迫 花40萬營造舒適簡約風格 變身開放式廚房增空間感

居住的單位時間越長便拿變得越殘舊，加上隨着不斷添置的物品，空間日漸變得狹窄，但其實只要重新裝修和移動家俬位置便能恍如置身新居。是次要介紹的單位是位於馬鞍山的錦龍苑，實用面積約400平方呎，裝修費約40萬，全部設計連裝修大約用了2個月時間。單位最大的間隔改動是改動衣帽間房門的位置。

這單位是兩房間隔，共居住了2人，所以空間尚算充裕。裝修原因是業主想要翻新舊居。業主在設計上要求以現代年輕風格配以舒適簡約的感覺為主，因此設計師在整個單位設計上用以白色、木色、淺灰色為主，配合柔和燈光，令整體感覺更為溫暖和和諧。

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單位裝修前明顯較為殘夠以及有壓迫感，整體感覺較為昏暗，空間亦未能好好利用，而裝修時設計師亦改動了不少家俬物品位置令空間感更大。而單位設計特色是將廚房改變成開放式，從而增加客飯廳的空間感。

首先在入門位置能直達廚房，而原本間隔應該是廁所門口對著大門位置，去廚房時需要經過廁所，相對上稍有不便，所以設計師改動了間隔設計，將廚房與廁所分開。加上雪櫃都是採用鏡面設計，視覺上空間感更大。在設計師也裝飾了天花，將原本沒有自然光的位置都變得更為明亮。

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入門右手面設到頂組合櫃，中間採用鏡面設計，可以放置小物品同時避免單調感。而下方設置一個懸空小座位，可以供戶主作換鞋之用。整個櫃內都藏有LED燈，增加屋內氣氛。

在客廳方面和飯廳方面都採用了條子設計，同時隱藏了衣帽間的門口億。加上全個天花設置暗燈，為單位提供足夠燈光。由於單位只有二人居住，所以在飯廳只放置小型桌子，加上改變了電視以及梳化的放置位置，因此令到整個客廳的空間更為寬闊。

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在衣帽間方面，原先是作為工用空間放置電腦枱，為了給予業主更多空間收納衣物以及裝扮，將房間打造成衣帽間，並且全部櫃都用上玻璃設計，櫃內藏LED燈，令原本沉悶玻璃櫃更顯質感，同時讓戶主更容易選擇所需衣服。在睡房方面，與先前裝修沒有太大分別，只是左邊特大衣櫃用了深灰色，從而配合屋內裝修色系，更具統一感。

費用： 清拆：$35000 泥水：$70000 油漆：$60000 水電：$45000 木工：$35000 廚櫃：$35000 傢俬房門：$108000 冷氣工程：12000 總數：約40萬

*資料及圖片由 WS Interior Design Co 美居易 提供

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責任編輯：陸盈希