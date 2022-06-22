【猴痘病毒】猴痘入侵亞洲？新加坡通報首個病例 南韓有2宗疑似個案

在新冠疫情尚未完全平息的情況下，世界又開始出現猴痘疫情，近日猴痘病毒正從歐洲開始蔓延到亞洲，根據新加波衛生部通報，當地出現第一例猴痘境外輸入個案，確診者為一名42歲英籍男子，成為東南亞通報的第一例確診個案，而南韓疾病管理廳亦通報了2起疑似猴痘的病例輸入。

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新加波衛生部通報，該名確診者為42歲英籍男子，職業是一名空服員，在確診後已進入新加坡國家傳染病中心接受治療，目前情況穩定，新加坡當局已經追蹤到13名密切接觸者，後續將進行21天隔離觀察，為這一波猴痘疫情以來的新加坡首起案例。

另外，南韓疾管廳亦通報，當地出現兩起疑似猴痘病例，根據醫院消息，其中一人經仁川國際機場入境後出現猴痘症狀，當天馬上被送到仁川醫療中心進行治療觀察，正在接受病毒檢測，目前未有透露更多資訊，但若確診將成為南韓首起猴痘病例。

世界衛生組織預計會在6月23日召集緊急會議，討論是否將猴痘列為「國際關注公共衛生緊急事件」，截至6月14日，猴痘已在全球39個國家現蹤，確診病例達1,600例，疑似病例1,500例，而死亡病例則有72例。

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記者：鄭日棱