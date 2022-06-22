【元屯天大停電】網絡服務受影響　多個電訊商支援受影響市民

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【Google手機】原型機走漏風聲 外媒爆料Pixel 7 Pro規格有兩大變化
昨（21日）中電一條位於元朗宏樂街的輸電橋起火，導致元朗、天水圍及屯門區出現大規模停電，導致區內網絡服務受影響。至於多間電訊網絡商因應事件，為市民提供多項應急服務：
中移動（CMHK）
SmarTone
SmarTone為受影響客戶，提供額外數量的免費流動充電器供客戶借用，更延長交還期至5日。客戶可到以下4間分店借用流動充電器：
• 元朗教育路18 -24號元朗商業中心地下3號舖
• 元朗青山公路元朗段123號開心廣場地下3號舖
• 元朗朗日路8號形點二期3樓A313b號舖
• 屯門市廣埸第一期地下G129號舖
csl
受影響市民可由今日起連續兩日到位於csl天水圍專門店享用免費手機充電服務，店內亦準備多個充電器。
門市地址：天水圍天耀廣場地下L053A號商店
營業時間：11:00至21:00
香港寬頻
香港寬頻頻已於天水圍及元朗地區設立緊急支援站，網絡技術人員正候命為客戶提供網絡服務支援。該區的香港寬頻客戶如需任何上門網絡服務支援，可前往鄰近的緊急支援站：
（實際地點或因應情況略有變動，主要於受影響屋苑附近）
責任編輯：廖淑瑩
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