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【元屯天大停電】網絡服務受影響　多個電訊商支援受影響市民

科技 16:27 2022/06/22

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昨（21日）中電一條位於元朗宏樂街的輸電橋起火，導致元朗、天水圍及屯門區出現大規模停電，導致區內網絡服務受影響。至於多間電訊網絡商因應事件，為市民提供多項應急服務。

昨（21日）中電一條位於元朗宏樂街的輸電橋起火，導致元朗、天水圍及屯門區出現大規模停電，導致區內網絡服務受影響。至於多間電訊網絡商因應事件，為市民提供多項應急服務：

中移動（CMHK）

  • 受影響的中國移動香港家居寬頻客戶可於中國移動香港天水圍門市領取一張MySIM。（門市地址：天水圍 T Town South 2樓S207舖）
  • 市民可於天水圍及元朗任何一間中國移動香港門市使用免費流動裝置充電服務。

SmarTone

SmarTone為受影響客戶，提供額外數量的免費流動充電器供客戶借用，更延長交還期至5日。客戶可到以下4間分店借用流動充電器：

•    元朗教育路18 -24號元朗商業中心地下3號舖
•    元朗青山公路元朗段123號開心廣場地下3號舖
•    元朗朗日路8號形點二期3樓A313b號舖
•    屯門市廣埸第一期地下G129號舖

csl
受影響市民可由今日起連續兩日到位於csl天水圍專門店享用免費手機充電服務，店內亦準備多個充電器。

門市地址：天水圍天耀廣場地下L053A號商店
營業時間：11:00至21:00
 
香港寬頻

香港寬頻頻已於天水圍及元朗地區設立緊急支援站，網絡技術人員正候命為客戶提供網絡服務支援。該區的香港寬頻客戶如需任何上門網絡服務支援，可前往鄰近的緊急支援站：

  • 天澤邨
  • 天恒邨
  • 天瑞邨
  • 天悅邨
  • 元朗大馬路（近匯豐銀行）
  • 朗屏邨

（實際地點或因應情況略有變動，主要於受影響屋苑附近）

責任編輯：廖淑瑩

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