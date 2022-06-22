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【日圓滙價】圓滙跌至24年低　「末日博士」魯賓尼：若日圓再跌10％　將觸發日央行調整政策

環球政經 16:53 2022/06/22

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因預⾒2008年⾦融危機⽽聞名的「末⽇博⼠」魯賓尼（Nouriel Roubini）稱，若⽇圓進⼀步下跌10％，將⾜以觸發⽇本央⾏調整政策。 

魯賓尼接受《彭博電視》訪問時表⽰，由於⽇本央⾏與美國聯儲局之間的鴿鷹政策差異，預計⽇圓將繼續下跌。他說，這將導致通脹問題，並促使⽇本央⾏放棄零利率政策和殖利率曲線控制。

同場加映：【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露

魯賓尼稱「如果到遠⾼於140的⽔平，⽇本央⾏就不得不改變政策，殖利率曲線控制⾸當其衝」，故其認為，如果⽇圓再跌10％，意味著⽇央⾏政策會發⽣變化。

魯賓尼表⽰，雖然市場上有⼈猜測官⽅會進⾏⼲預以遏制⽇圓跌勢，但若⽇本央⾏不調整貨幣政策的情況下進⾏外匯⼲預，這種⼲預不⾜以阻⽌⽇圓下跌。 

圓滙持續疲軟，美元兌⽇圓再創24年新低，最新報136.26。每百日圓兌港元最新報5.75。

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責任編輯：黃苑筠

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