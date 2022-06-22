▲ 【中移動941】中移動香港與羅氏集團組策略合作夥伴 明年落成九龍東新商廈「KTR350 」引入5G智能解決方案

中移動 （00941） 旗下中國移動香港與羅氏集團宣布組成策略合作夥伴，羅氏集團地產業務會採用中移動香港5G智能 iSolutions 解決方案，首個合作項目為位於觀塘道350號、前身為工業大廈的商廈「KTR350」。

雙方稱，中移動香港與羅氏集團早於2020年於不同範疇上展開5G應用合作項目，今次策略合作將進一步引入企業智能解決方案到羅氏集團旗下多個現有物業及末來地產項目，長遠部署5G智慧大廈及商場，利用軟硬件配套提升物業營運效率、訪客體驗及環保效能等。

企業智能解決方案覆蓋6大行業

不少本港電訊商股東具有地產開發商背景，對於中移動香港智能解決方案業務如何在地產行業突圍而出，中移動香港政企市場高級業務拓展經理曾家齊表示，企業智能解決方案覆蓋6大行業，包括金融、地產、交通公共事務、醫療健康與健康教育等，幾乎覆蓋衣食住行，技術支撐度及廣泛度較高。

「KTR350」出租率料至少有7至8成

雙方日後合作例子包括為D2 Place一期及二期商場進行智慧化升級；為羅氏商業廣場引入物聯網智慧人流監測系統； 為「KTR350」進行 5G 室內網絡鋪設，加入智能 iSolutions 解決方案，包括訪客及租戶提供超高速、低時延網絡體驗，引入智慧停車場系統，打造智慧洗手間等。

「KTR350」預計 2023 年第四季落成，樓高共29層，建築面積佔20萬平方呎。羅氏地產項目經理馬漢龍表示，「KTR350」關鍵日期為明年10月，預計出租率不錯，料至少有7至8成。馬漢龍認為，隨着疫情過去，社交活動恢復正常，預計商廈市場前景會向上。

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