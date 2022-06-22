【2022消費劵】（附攻略）BoC Pay消費券再度加碼、優惠「升級」     麥當勞及屈臣氏等商戶優惠低至6折 多位「1822」新生代藝人齊撐

政府將於8月7日起派發第二階段5,000元的消費券，從未登記的合資格市民及新合資格的市民，或現有消費券用戶如選擇「轉會」，須於周四（23日）至7月23日登記，以更改領取消費券的支付工具。

【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識



中國銀行（香港）BoC Pay作為第二階段消費券計劃的儲值支付工具，推出100元「轉會現金賞」、超過15,000元商戶優惠，於全港7萬個本地網上和實體商戶網點進行消費。較早前宣佈聯乘友和YOHO推出「勁賞．友得搶」3折購買iPhone 13以及半價入手PlayStation 5，讓市民盡享電子消費支付便利。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

為迎接6月23 日消費券登記正式開始，中銀香港BoC Pay再度加碼，推出「升級版」涵蓋衣、食、住、行各個範疇的超級優惠，更找來多位城中18至22歲的年青藝人及星二代，包括： 龔慈恩一對子女林愷鈴（Ashley）及18歲的林卓毅（Addison）、吳若希18歲弟弟吳梓楓（Carson）、女神游嘉欣、18歲的「聲夢一」學員林智樂（Felix）、「造星4」參賽者徐嘉蔚（Emiko）以及18歲的港大女神吳欣諺（Yanis）等人，宣傳轉會或滿18歲首次登記BoC Pay 領消費券的「升級」優惠。作為精明消費新生代的星級代表，眾人日前更與中銀香港BoC Pay吉祥物拍攝宣傳照，分享「勁賞轉過嚟」著數心得。

【慶回歸】港鐵推「一拍有獎」抽獎活動 共75,000份獎品 包括港鐵全年免費車票，詳見【下一頁】

22歲的林愷鈴與18歲弟弟林卓毅首度「姊弟檔」合作為BoC Pay宣傳，而18歲的Addison更首次接拍演藝宣傳工作。Ashley今次轉會BoC Pay領取第二階段消費券，她表示：「可以轉會領取消費券當然要揀一個獎賞著數多的支付工具！對我而言，消費券都是用作平時生活消費，因為近月都會忙於考試及拍攝新劇，有時在等開工的時候或轉下一個工作地點，時間可能不多，都會爭取時間去吃一個快餐醫肚，買杯咖啡食件蛋糕來個小休息，本身已經是BoC Pay用戶，加上今次BoC Pay的商戶獎賞優惠十分適合我，真的好吸引。」

Addison現雖現身處英國讀法律系，但他只是留學生也會定時會回港，所以亦合資格領取消費券。他今次「隔空」與家姐接拍宣傳工作，他表示：「我18歲可以首次登記，合資格領取1萬元，相當開心。今個暑假碰正第二階段消費券發放，可以回港請媽咪食飯。」對於外型被讚高大靚仔似韓星金秀賢，會否有意入行，Addison表示：「媽咪、家姐及自己也不覺得似韓星，謝謝傳媒的讚美，7月回來香港放暑假，最期待是與家人及舊同學相聚，如果有合適的，也會嘗試不同範疇的工作，以爭取不同的工作經驗。」Addison笑言回港後會以BoC Pay 的消費券優惠買西餅及咖啡去探家姐班，送上豐富美食感謝劇組對家姐的照顧，為劇組加油打氣。

【慶回歸】康文署7.1舉辦免費玩盡康樂文化活動 多項收費康樂設施免費開放，詳見【下一頁】

18歲組別首次登記領取消費券的新生代藝人中，吳若希弟弟吳梓楓(Carson)亦是其中一名，他已計劃好如何使用這1萬元，他說：「正確來說是『被計劃』，皆因家姐笑言已代我計劃好了，就是要補祝她食生日飯，她笑言30歲是『大壽』，要大肆慶祝，還要買玩具送給姨甥仔女，家姐說我是細舅父，要與她們分享。同時，我考完DSE本想買新款遊戲機，但之前格價覺得有點貴不捨得，所以我計劃自己餘下的消費券可以用BoC Pay以低至 37折入手遊戲機，希望可以成全我小小的願望。」

成功以BoC Pay領取消費券的客戶，可於8月8日晚上9時，進入友和YOHO網上商店，以1,999元搶購限量100部iPhone 13或限量20部Sony PlayStation 5，亦可以999元搶購限量20部Nintendo Switch 遊戲主機，並使用 BoC Pay消費券賬戶進行支付。為了增加成功搶購機會，BoC Pay用戶可提早約15分鐘，即8月8日晚上約8時45分，進入友和YOHO手機版網上商店，若網站人數過多，系統將啟動排隊功能讓BoC Pay消費券客戶輪流進入網店搶購電子產品。



此外，由7月1日起，BoC Pay客戶於友和YOHO網上商店消費滿1,500元，即可享100元立減優惠。

以BoC Pay領取消費券簡單方便

以BoC Pay領取消費券簡易便捷，合資格市民只需於6月23日起，在BoC Pay首頁點擊「從速登記」開立消費券賬戶，即可複製「特定識別號碼」並前往特區政府消費券電子登記平台（www.consumptionvoucher.gov.hk）按指示登記使用 BoC Pay 收取消費券，完成登記後將會收到特區政府的短訊通知，即可於8月7日開始分期獲發消費券。市民亦可由即日起，登入BoC Pay提前獲取「特定識別號碼」，為領取消費券作好準備。

備註：

1. BoC Pay儲值支付工具牌照編號：SVFB072

2. 上述優惠受相關條款及細則約束，詳情請瀏覽BoC Pay流動應用程式或www.bochk.com/s/e/bocpay。

3. 「勁賞．友得搶」需使用 BoC Pay消費券賬戶進行支付，詳情請瀏覽BoC Pay流動應用程式或www.bochk.com/s/e/bocpay。

游嘉欣破慳囊狂掃護膚用品

現在忙於拍劇的游嘉欣，更是TVB上位小花中的超級慳妹，她曾在訪問中分享過7大慳錢法，成功儲得6位數字「姑婆本」，她笑言：「我的慳妹形象深入民心，所以當然有留意BoC Pay的消費券轉會優惠，要率先賺100元轉會現金賞，再有消費券的幫補，與商戶優惠一併使用可以慳上慳，家人都笑言我『發達』了。我計劃到藥妝店買一些防曬用品，因為下個月拍的新劇有不少外景，我要準備多一點防曬用品開工，放工回家也可以敷面膜護膚。」

Felix答謝Chantel做福利主任請吃飯 首次登記好著數

「聲夢一」學員Felix透露受到姚焯菲(Chantel）的召喚，登記中銀香港BoC Pay領取消費券，他表示：「Chantel是群組的福利主任，之前提我們滿18歲的話，快點登記BoC Pay，因為有迎新獎賞68元，推薦人又額外有20元獎賞，她好多口頭禪例如『首次登記好著數啫』、『首次登記都賺到』溫馨提示，我們已講好，8月待她去完旅行，希望可以一班同學齊整食飯，皆因7月是我們「聲夢一之班」學員決賽一周年，所以希望等齊人好好慶祝，已約定了領取到消費券的同學，夾份請Chantel食飯。」

此外，「造星4」參賽者徐嘉蔚(Emiko)及吳欣諺(Yanis）也齊齊登記用BoC Pay領取消費券，前者是轉會，而Yanis就是滿18歲首次登記，二人都表示揀BoC Pay，皆因有留意Do姐早前分享的「100+68+20勁賞袋落袋」大法，Emiko說：「我轉會已可以拎100元現金獎，而Yanis做新客戶有68元，亦可以介紹朋友，大家介紹朋友又有20元推薦獎賞。」Yanis補充：「我還在讀書收入不多，當然要量入為出，所以真的會成日幫襯一些大眾化的消費，用BoC Pay來消費，例如去麥當勞買滿35元就減10元，很着數。」二人表示踏入夏天，更加要做運動，已約好了8月領到消費券後，要去連鎖店添置運動衫及運動鞋裝備。

【慶祝回歸】慶祝回歸25周年 科學館及太空館7月1日免費開放，詳見【下一頁】

着數全城掃 BoC Pay消費券獎賞一覽2

「轉會現金賞」：每位合資格市民以BoC Pay領取消費券，可享100元。

商戶優惠：總值超過15,000元，並可於全港7萬個本地網上和實體商戶網點進行消費。

迎新獎賞：新客戶下載及以BoC Pay綁定賬戶或中銀銀聯信用卡可獲68元迎新獎賞。(即日起至6月30日)

推薦獎賞：客戶每成功推薦一人登記及綁定BoC Pay，即可獲20元推薦獎賞。推薦越多，獎賞越多。(即日起至6月30日)

「著數升級賞」：(加碼優惠)

【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍

