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【職場熱話】老闆欲聘舊同事 其為人小氣愛說他人壞話 打工仔無法阻止感無奈

理財智慧 16:40 2022/06/22

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若然工種行頭窄很大機會會遇上從前的舊同事，要是關係好也罷了，關係不好還要一直工作也挺讓人煩惱。近日就有網民在Facebook「奴工處」討論區發文指自己在新公司工作，老闆想招聘的對象竟是舊公司同事，而對方為人小氣愛搞小圈子，對於無法左右公司決定感到無奈。

樓主指老闆詢問他認不認識同事A，因為他有意招聘對方，而他與A曾經是舊公司同事。樓主稱A為人小氣，喜歡說人壞話和搞小圈子，因為自己是有話直說，便被對方說成教老闆做事，一舉一動都會被他說得很誇張，有很大原因是因為他才離開舊公司，看見他都覺得討厭。現在新公司說要請他，但又妨礙不了公司決定，因而覺得無奈，不知如何是好。

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同場加映：【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露

有網民認為「你最好選擇是和老闆直接表達，有心理準備若老闆不接受就辭職」、「趁你老闆還聽你片面之詞，當然說他怎麼破壞工作環境。就算老闆不信，很大機會怕麻煩而請別人。萬一老闆選擇犧牲你，你說了也不會比沒說差」。

【職場熱話】找錯錢要賠償？ 離職時上司要求償還公司所有損失款項 打工仔質疑非其過失感無奈下一頁

亦有網民指「其實老闆問你即是給機會你發表意見，試著用專業態度表示反對，先讚對方，然後說一大堆影響公司的事，補充一句如果有選擇，我不太想跟他再做同事」、「直接說如果請他你會遞信，當然一定要知你在老闆心中地位」；有人則認為「如果工作上沒有直接接觸便算」。

同場加映：【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識 

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責任編輯：陸盈希

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