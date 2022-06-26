【遊戲設計師】全球遊戲產業增長迅速　電子遊戲設計師年薪中位數達62萬

▲ 根據市場研究分析公司Newzoo預測，全球遊戲公司產生的收入將在2022年突破2,000億美元（約1.5萬億港元）。（法新社）

全球遊戲產業增長迅速，帶動電子遊戲設計師的市場需求上升。美國勞工統計局數據顯示，電子遊戲設計師的年薪中位數為79,890美元（約62萬港元），並預測2030年該領域的就業人數，將比2020年高出10%至15%。

然而，負責南加州大學遊戲設計課程的教授Jim Huntley就指出，即使你喜歡玩電子遊戲，也不代表就適合投身遊戲設計行業。他強調：「決定加入這行業前，你要確保這是你每天都想做8個小時的工作。」

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很多人都有一種誤解，認為遊戲是一種時尚。Huntley表示，在製作遊戲的過程中，有時難免會令人感到沮喪，如何維持工作的熱情是相當重要，所以遊戲職業並不適合每個人。

Huntley分享了自己喜歡遊戲設計的原因。他表示：「每當玩家對他所設計的遊戲的某個方面或功能感到滿意時，我都會感到相當興奮，因為我所設計的東西可獲得別人欣賞，而這是有別於在遊戲中成功闖關的滿足感。」

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再者，創造一個好的遊戲並非一個遊戲設計師就做到，遊戲開發通常涉及團隊，當中包括動畫師、機器學習工程師、音效工程師、程序員、用戶體驗設計師及撰稿員等，因此團隊合作性相當重要。要衡量自己是否適合當遊戲設計師的關鍵因素，就是要了解自己是否一個「好的合作者」。

國際遊戲產業 比電影產業更大

另一方面，有抱負的遊戲設計師很少了解遊戲產業的規模，以及當中的就業選擇數量。Huntley指出，國際遊戲產業比全球電影產業更大，產生的收入也更多。

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根據市場研究分析公司Newzoo預測，全球遊戲公司產生的收入將在2022年突破2,000億美元（約1.5萬億港元）。相比之下，全球電影業的收入在2019年才首次達到1,000億美元（約7,800億港元）。

Jim Huntley建議，如想投身遊戲設計行業，也不一定要接受正規的遊戲設計教育。他指出，追求遊戲相關學位的最佳理由，是向熟練的遊戲開發者學習，磨練在行業中具有價值的創意或科學技能。通過對遊戲的變革進行研究，從而建立一套屬於自己的遊戲設計價值觀。

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責任編輯：陳卓賢