【2022焦點新盤】日出康城凱柏峰I推出首批128伙　一房折實619.5萬入場　發展商︰超級開心價

由信置、嘉華及招商局置地合作發展，位於將軍澳日出康城第11B期凱柏峰I，於周一（20日）獲批預售文件後，隨即接連上載樓書、開放示範單位及公布首張價單。凱柏峰I首批單位共涉128伙，折實入場價由619.5萬元起。

據凱柏峰I首張價單顯示，首批推出的128伙單位，涵蓋38伙一房、81伙兩房及9伙三房單位，實用面積由329平方呎起，整批價單定價介乎737.5萬至1,480.1萬元，價單呎價由19,949至 23,961元。發展商提供最高16%折扣優惠，以折實價計，今批入場價由619.5萬元起，至最貴1,243.28萬元，折實呎價則介乎16,757至20,128元，平均呎價17,888元。

是次入場單位為凱柏峰I第1A座10樓D單位，實用面積329平方呎，屬一房間隔，折實價619.5萬元，折實呎價18,830元。發展商指，凱柏峰I首批單位定價有折讓，以「超級開心價」推出，料加推時有加價空間。發展商指，該盤萬眾期待，早前已收到不少查詢，所以一獲批預售文件便立即推出，強調並非因睇淡後市而急推盤。

示範單位︰日出康城凱柏峰I樓書面世 兩房示範單位開則四正實用【下一頁】

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資料顯示，凱柏峰I共提供592伙，設一至三房間隔，實用面積由291至995平方呎。項目預計關鍵日期為2024年11月15日，樓花期距今約一年半。

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