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【職場熱話】如何對付工作上「小人」？ 有打工仔提議帶錄音筆返工 反被質疑「被害妄想症」

理財智慧 16:39 2022/06/22

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很多人說在職場上沒有真朋友因為他們只顧自己利益，更有可能會陷你於不義，但又是否真的人人都這樣？近日就有網民在Facebook「奴工處」討論區發文指由於工作環境有不少「小人」，為了不受傷害以及能在必要時候反擊，希望能帶錄音筆上班，更稱你不傷害別人，別人都會傷害你，倒不如先發制人。

樓主經歷：

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【職場熱話】公司招聘不果 打工仔身兼多職還被指責 質疑自己能力感灰心下一頁

同場加映：【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露 

有網民認為「我曾試過將所有電話錄音，當然只是貪玩，但真有證據證明上司冤枉我後，他們半年沒打電話給我，只是找同事再讓我聽電話」、「世界太多說話不算話或不經大腦的人，尤其用來對付自以為是的HR」、「開會一定帶，免得有人說話不算話」。

亦有網民指「是工作誇張還是你有被害妄想症？」、「搞這麼多只會讓自己傷神又不開心，而且一定輸給老闆，不如轉工罷了」；有人則稱「在對方不知情下錄音，是屬於犯法的」。

同場加映：【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

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責任編輯：陸盈希

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