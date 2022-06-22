【Deliveroo】戶戶送兩年間為樂餉社籌集220萬元 提供逾44萬份膳食「戶戶小廚」擴大至6間

自「戶戶助人」計劃推出以來，戶戶送於世界各地支援弱勢社群。為慶祝戶戶送與本地非牟利機構樂餉社合作兩週年，戶戶送今日(22日)宣布透過其應用程式的捐款功能已籌集逾220萬港元。戶戶送應用程式的內置捐款和小費功能，顧客可選擇湊整訂單金額或作出額外捐款，而捐款活動自2020年6月開始以來，所得善款已為香港面臨糧食不足的市民提供逾44萬份膳食。

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戶戶送香港區總經理許志賢表示，很高興能見證戶戶送與樂餉社的合作獲得如此成功。對戶戶送而言， 除了將美食送到顧客手上，讓有需要人士獲得優質食物同樣重要。十分高興能於短短兩年間幫助眾多有需要人士，活動成果引以為傲。與此同時，衷心感謝香港市民的慷慨捐贈，全靠市民的支持，募捐活動才得以成功。

除了應用程式的捐款外，戶戶送亦承諾於今年貢獻100小時義工時數，帶領戶戶送員工到訪樂餉社的食物銀行倉庫，協助包裝募捐所得食物。而今年5月端午節，戶戶送已為有需要人士包裝達600份膳食。此外，戶戶送於去年在港島區進行的食物募捐活動十分成功。有見及此，戶戶送決定進一步延伸募捐活動至屯門、葵青、長沙灣及將軍澳四間「戶戶小廚」分店，方便市民向有需要人士捐贈食物。

「戶戶助人」為戶戶送的全球社區項目，旨在運用其顧客、餐廳、生活百貨夥伴和外送專員網絡，為有需要社群送上膳食。作爲「戶戶助人」計劃的一部分，戶戶送將延續與樂餉社的合作，透過樂餉社及其於香港逾160間前線慈善機構網絡，繼續支援受新冠疫情嚴重影響的低收入家庭。

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責任編輯：羅浩濂