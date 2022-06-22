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【職場熱話】準時下班有罪？ 完成工作卻不好意思離開 打工仔稱Off Work Shaming

理財智慧 16:39 2022/06/22

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不少打工仔都期望能夠準時下班，但到下班時間又有多少人會毫不猶豫地走出門口呢？近日就有網民在「連登」討論區發文指到下班時間永遠沒有人準時離開，都在等別人先走，因而不明為何準時走像是有罪，更稱此情況為“Off Work Shaming”，而他自己因不滿這種工作風氣，每天都會準時收拾東西離開。

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【職場熱話】無故被上司指責致失眠 數日後診斷患上精神病 打工仔籲：不要把壞情緒發洩他人身上下一頁

同場加映：【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露 

有網民認為「扮工其實很傻，七八點才下班，回家至少一小時，每天晚上接近九點才吃晚飯，對腸胃不好，又失去私人時間」、「希望多點人帶起這個風氣，有些上司總是強迫他人加班真的很差」、「要加班就是證明工作能力不夠，做得好又快速那會要加班？」。

亦有網民指「新同事第一個星期已經每天加班半小時，大家卻準時六點下班」、「我老闆下班後一分鐘便已經不見了，辦公室五分鐘內全部人都走掉，反而有時想做多一點工作都不行」；有人則稱「那你別問升職為甚麼沒有你的份」。

同場加映：【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識 

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責任編輯：陸盈希

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