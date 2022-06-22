【遊戲熱話】Switch手掣有缺陷？　英調查：4成用家指「Joy-Con」出現飄移

▲ 最近有英國消費者機構就事件進行調查，結果發現約有4成的英國玩家遇到Joy-Con控制器飄移的問題，而任天堂亦就調查作出回應。

任天堂Switch深受全球玩家歡迎，但不少用戶反映其手掣「Joy-Con」出現飄移情況。最近有英國消費者機構就事件進行調查，結果發現約有4成的英國玩家遇到Joy-Con控制器飄移的問題，而任天堂亦就調查作出回應。

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據《Sky News》引述英國獨立消費者機構「Which?」的調查指，有4成購買2017年初代任天堂Switch的玩定指，曾遇到Joy-Con飄移的問題。當中4成遇到問題的玩家中，亦有57%是在購買後的一年內發生該情況。

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任天堂就事件作回應

調查又發現，約有50%發現Joy-Con出現問題的玩家，會選擇自行處理或更換，而非向任天堂求助；但向任天堂求助的玩家，亦有79%成功換全新的Joy-Con作為補償。

任天堂也就調查作出回應，表示「Joy-Con」出現飄移的比例並不高，且自初代Switch推出後，有不斷改良其設計和及穩定度。任天堂又建議，用戶若有問題，可以與公司聯繫。

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責任編輯：廖淑瑩

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