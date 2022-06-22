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【新股IPO】塗鴉智能2391今日起招股 每手入場費約4606元

股樓投資 17:05 2022/06/22

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塗鴉智能（新上市編號：02391）今日（22日）至下周一（27日）起招股，全球發售730萬股，當中一成在香港公開發售，國際發售佔九成，招股價為22.8元，以每手200股計，一手入場費4,605.96元；7月5日掛牌；聯席保薦人為中金、美銀證券及摩根士丹利。

同場加映：【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

塗鴉智能去年收入按年增加67.9%至3.02億美元，2019年至2021年的年複合增長率約為69%。去年淨虧損為1.75億美元。經調整虧損為1.09億美元。此外，公司於2020年及2021年分別擁有約5,000名 及8,400名客戶，主要包括品牌方、OEM、行業運營商和系統集成商。同期，公司的物聯網PaaS分別為約2,700個及4,100個品牌方賦能，助力其開發智能設備，其中包括 Calex、飛利浦和施耐德電氣等領先品牌。

【下半年部署】大和更新香港中國市場首選股名單 覆蓋13隻中資股   詳情請看【下一頁】

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是次集資所得，將於未來５年內計劃約30%用於增強物聯網技術及基礎設施；約30%用於擴大及增強產品供應；約15%用於營銷及品牌活動；約15%用於尋求戰略夥伴關係、投資及收購；約10%用於一般企業用途及營運資金需求。

同場加映：【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露

 

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記者：張以正

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