【異動股｜互聯網醫療】內地擬禁第三方網絡參與藥品銷售、京東健康阿里健康同挫14%　花旗料對龍頭企業影響微乎其微

▲ 【異動股｜互聯網醫療】京東健康阿里健康同挫14% 內地擬禁第三方網絡參與藥品銷售

近日內地發布《藥品管理法》，規定第三方平台提供者不得直接參與藥品網絡銷售活動。受有關消息影響，阿里健康 （00241） 、平安好醫生 （01833） 及京東健康 （06618） 股價走弱。

不過，花旗發表報告指，事件將對阿里健康及平安好醫生等互聯網醫療龍頭的營運影響微乎其微。花旗稱，龍頭平台自營（1P）及第三方業務（3P）應已符合政策，自營業務具備所需的線上資格，其線下藥店也持有藥品經營許可證；第三方業務方面，其電商平台業務僅作為媒介，而不直接在網上銷售藥品。

上月已就《藥品管理法》修訂草案徵求意見

國家藥品監督管理局上月9日已開始就《藥品管理法》（修訂草案）徵求意見，意見共有10章共181條，比2002年版增加了101條。草案內容包括藥品開發與註冊、上市許可持有人、藥品生產、藥品流通、醫療機構藥品管理、藥品供應保障、監督管理、法律責任等方面的規定。意見提交截止日期為6月9日。然而內媒今日特別強調當中第83條有關明確了第三方平台的管理義務。

阿里健康曾挫16.9%，低見4.62元，收報4.79元，跌13.85%，成交額16.47億元。京東健康曾挫17.4%，低見51.8元，收報53.4元，跌14.83%，成交額17.15億元。平安好醫生收報21.35元，跌6.0%，成交額2.01億元。

第83條列明第三方平台不得直接參與藥品網絡銷售

根據《藥品管理法》第83條，第三方平台需備案才可提供網絡銷售服務，但不得直接參與藥品網絡銷售；以及對藥品信息進行監察，管理交易行為，保存藥品展示及交易管理信息。

大市「東穩西沉」？滙豐劉紹文預測第三季恒指頂部、底部，即睇【ET財智Talk】

相關文章：

【業績｜互聯網醫療】藍籌阿里健康3月底止全年轉蝕2.66億人幣 董事會另宣佈購入最多3%股份作獎勵計劃、今早高開3.7%

【業績｜互聯網醫療】京東健康去年經調整盈利14.0億人幣、按年增91.5% 稱監管出台有利行業發展