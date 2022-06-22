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【電子消費券2022】中銀香港：BoC Pay新客首5個月按年增逾兩成　電子產品交易額按年增三成

Hot Talk 15:49 2022/06/22

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中銀信用卡（國際）副總經理陳碧蓮指，BoC Pay新客首5個月按年增逾兩成，電子產品交易額按年增三成。

中銀信用卡（國際）副總經理陳碧蓮表示，受惠於市面消費氣氛逐步改善，以及流動交易消費快速增長，今年首5個月，中銀香港 （02388） BoC Pay 的新客戶數量比去年同期錄得逾兩成升幅。在消費類別方面，截至5月底，受市民喜愛的電子產品的交易金額按年增加達三成。

與此同時，中銀香港宣佈，為迎接6月23日消費券登記正式開始，中銀香港BoC Pay與友和YOHO （02347） 推出優惠。成功以BoC Pay領取消費券的客戶，可於8月8日晚上9時，進入友和手機版網上商店參加「勁賞．友得搶」閃購，以1,999元限量搶購100部iPhone 13或20部Sony PlayStation 5，亦可以999元限量搶購20部Nintendo Switch OLED遊戲主機。此外，由7月1日起，BoC Pay客戶於友和YOHO網上商店消費滿1,500元，即可享100元立減優惠。

推6折餐飲優惠及轉會現金賞

除上述友和的優惠在內，BoC Pay客戶可享低至6折餐飲優惠，包括於麥當勞消費滿35元減10 元；美心西餅消費滿20元減5元、滿60元減15元、滿200元減60元；東海堂消費滿30元減5元、滿200元減80元；星巴克消費滿75元減12元，於大家樂、吉野家、譚仔三哥等34 家指定餐廳消費滿50元減5元。

此外，經OpenRice使用外賣自取服務，亦可享BoC Pay優惠，消費滿20元減5元。 生活百貨方面，BoC Pay客戶於香港屈臣氏門市消費滿300元即減30元、滿550元減60元；於香港誠品書店指定書店消費滿500元減40元。

另凡成功透過BoC Pay領取消費券，可獲100元「轉會現金賞」。由即日起至6月30日，新客戶下載及以BoC Pay綁定賬戶或中銀銀聯信用卡，更可獲額外港幣 68 元迎新獎賞。此外，客戶每成功推薦一人登記及綁定BoC Pay，可獲20元推薦獎賞。

相關文章:

【電子消費券2022】中銀香港BoC Pay與友和YOHO加碼優惠　經BoC Pay領消費券可1999元買iPhone 13、半價買PS5

【電子消費券2022】中銀BoC Pay推100元「轉會現金賞」　新客下載及綁定賬戶或中銀銀聯卡另獲68元迎新獎

【電子消費券2022】中銀香港：會持續改良BoC Pay優惠　擬加入簽帳分期等功能

 

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