【ET講股通】孫運喜：聚焦鮑威爾（第二版︰加入文字內容）

隔晚美股三大指數造好，港股則連升三日後回吐。恒指尾市跌逾500點，恒生科技指數亦跌逾4%。電動車股現強勢，理想 （02015） 逆市升近5%創上市新高。科技股走弱，京東 （09618） 跌6%、美團 （03690） 跌5%。港股後市點睇？iMoney主編孫運喜（Ricky）3時45分於《ET講股通》為你分析。有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

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**「618」後科技股躺平？ 美國經濟衰退風險多大？重溫《開市追揸沽》**

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《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示， 大市午後跌幅擴大，回吐上日升幅，其中一個原因是新經濟股回軟，如京東（09618）呈現大陰燭。汽車股逆市表現不俗，惟未能持續支撑大市。

港元走勢弱 日圓情況更糟糕

外圍形勢陰雲密布，令港股在板塊炒作無以為繼下，今天亦下跌。

亞洲方面，港元走勢弱，金管局又接錢。日圓情況更糟糕，近兩天再跌，兌美元再創13年新底，回顧97金融風暴，日圓是始作俑者之一，兌美元跌至147水平，拖累其他亞洲貨幣鬥貶，引發金融危機。現在日圓大跌，德銀便預測日本經濟將會出現系統性崩潰。全球加息下，日本央行卻持續寬鬆，令人憂心。

美股疑死貓彈 硬着陸風險升

美國方面，美股反彈1日後，今日期指再大跌，料昨日升市僅死貓式反彈。愈來愈多人唱淡美國經濟，預計出現衰退，如Tesla創辦人馬斯克稱美國經濟衰退無可避免、高盛亦預料美國未來兩年衰退機率高達48%、末日博士魯賓尼也認為美國非常接近衰退。聯儲局主席鮑威爾更稱無條件對抗通脹，令人擔憂局方做法。

美國硬着陸風險上升，市場聚焦鮑威爾今晚一連兩天於美國國會作證，若口風強硬，令市場滯脹憂慮或再升溫。

恒指今日收市跌551點，報21008點，主板成交錄得1,269億元。恒指跌穿保歷加通道中軸，估計在20天綫上落，料在上升軌和前浪底有支持。後市走勢，視乎鮑威爾今晚言論。不過，若內地經濟好轉，則會對港股帶來支持。

今日潛力股推介中國中藥（00570），已升穿下降軌和前浪頂阻力，今日再升穿100天綫；雖然呈倒轉鎚頭走勢，短綫有回吐壓力，但中綫走勢轉好，有機會回吐後向上升。有意入市者，可在4.2元或更低位置吸納，以3.8元作止蝕位，首站上望4.8元。

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