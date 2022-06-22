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【2022消費券】銀聯推消費券優惠活動 經Tap & Go領取消費券可獲Edan簽名版限量禮品 同時加享其他消費優惠

理財智慧 16:08 2022/06/22

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為祝賀采用銀聯二維碼標準的BoC Pay成為新增營運商。銀聯與BoC Pay聯合推出優惠，現凡經BoC Pay領取消費券，可獲得100元現金回贈。此外，銀聯還與Tap & Go「拍住賞」合作，今年繼續參與消費券計劃。為促進市民本地消費，協助重振香港經濟，銀聯連同各大商戶，推出了豐富的優惠活動，無論是否經消費券使用銀聯二維碼，均可享消費折扣。

【電子消費券】周四起開始登記消費券 AlipayHK宣佈「加碼」 獎賞增至高達1,210元【下一頁

【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

經銀聯二維碼使用2022年（第二階段）消費券可享多重優惠，首先，凡於BoC Pay開立消費券賬戶及成功於政府網站登記以BoC Pay接收消費券之客戶，可獲100元港幣現金回贈。Tap & Go「拍住賞」亦宣布，現有及新「轉會」用戶以Tap & Go「拍住賞」領取2022年（第二階段）消費券，可享價值2,055元的Tap & Go「拍住賞」x Edan限定：csl 5G體驗包及其他Edan簽名版限量禮品。

【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露

同時，銀聯還正聯手各大商戶推出各類優惠，除了適用於消費券，其他用戶同樣可以享受。優惠形式多樣，包括立减、折扣、紅包、禮券、禮品等。此外，BoC Pay用戶以及經雲閃付App使用消費券的Tap & Go「拍住賞」用戶，還可在兩個App內指定欄目領取專屬銀聯二維碼優惠券或優惠碼。目前推出的精選優惠項目包括：

1、  日本城以BoC Pay買滿200元即减20元，買滿300元即减35元

2、  馬拉松以BoC Pay買滿800元即减100元

3、  六福珠寶以BoC Pay購買指定産品可享半價優惠

4、  皇玥買滿250元即减50元

【2022消費券】（附詳情）消費券懶人包 想「轉會」人士必睇 一文看清6大支付工具營辦商優惠【下一頁

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記者：鄭日棱

 

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