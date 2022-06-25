【新股IPO】魯商生活服務最快下周一建簿　擬集資最多3.9億

▲ 魯商生活服務正進行預路演 擬集資最多3.9億

魯商生活服務通過港交所 （00388） 上市聆訊，據市場消息指，公司最快將在下周一建簿。據外電報道指，魯商生活服務今日開市進行預路演，預計集資3000萬至5000萬美元（折合約2.34億至3.9億港元），農銀國際為獨家保薦人。

魯商生活服務是總部位於山東濟南的綜合性物業管理服務提供商，目前業務範圍已經覆蓋山東省幾乎所有地級市，以及北京和哈爾濱。

截至去年底，公司的已簽約物業數目及建築面積分別為82個以及2618.1萬平方米，在管物業數目及建築面積分別為82個及2286.9萬平方米。

公司去年全年合共錄得收入近5.83億元（人民幣，下同），按年增長44.7%；全年股東應佔利潤為7581萬元，按年增長67.3%。

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