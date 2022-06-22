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【推動初創】Microsoft推初創支援計畫　最高可獲100萬資助、最長為期4年

科技 15:31 2022/06/22

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Microsoft 香港啟動「Microsoft for Startups Founders Hub」初創支援計畫。（Microsoft資料圖片）

疫情急切推動企業數碼轉型，為初創帶來不少機遇。微軟（Microsoft）今（22日）宣布，正式啟動「Microsoft for Startups Founders Hub」初創支援計畫，為本港初創提供為期4年、最高100萬資助，及價值逾30萬美元（約235萬港元）的科技技術支援和工具。

【疫市開店】Under Armour進駐中環首設旗艦店　瞄準本港潛力再開分店（多圖）

【星初創攻港】新加坡視覺營銷初創設香港據點　北亞基地攻大中華市場

是次計畫將在參考該初創創辦人的意見後，為處於不同發展階段、不同行業的初創企業，提供確實需要的支援，協助其拓展業務。

符合資格的初創企業，將可獲最長為期4年、高達100萬的資助，以及價值逾30萬美元的福利，當中包括：Azure點數、免費使用Microsoft的產品，如Microsoft 365、Teams、Power Platform、Power Automate Dynamics 365，以及GitHub企業版及LinkedIn的應用。

免費提供技術支援　強化本港初創生態系統

Microsoft香港及澳門區總經理陳珊珊指，以往Microsoft與合作夥伴透過其他本地計畫，已協助超過2,000間本地初創企業。

她續指，是次的初創支援計畫可有效地針對初創各自的需要，為提供相應的技術及解決建議和方案，甚至可透過Microsoft的合作夥伴，將本港的初創企業帶到國際間，有助於提升香港初創生態系統，同時強化香港作為國際創新及科技中心的地位。

申請交由AI處理　建議提供LinkedIn

該企的全球夥伴解決方案總監謝佳文補充指，計畫並無特定的篩選準則，所有申請都將交由AI系統處理。申請人一般在遞交申請後3-5日，便會收到相關申請的初步結果通知。建議申請人提供初創企業或其創辦人的LinkedIn，或相關的網頁，好讓Microsoft收集更多該初創的資料，有助提高申請獲批的機會。

據悉，該計畫自今年3月開始接受申請以來，已有逾40間本港初創企業的申請獲批，謝佳文透露，目前合資格的初創企業當中，與金融業相關的企業較多。但他強調，Microsoft在篩選時，並無針對特定行業。

【Google】Google加強支援初創公司　推78萬元Google Cloud服務抵免額

記者：殷凱怡

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